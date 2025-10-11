La actriz Diane Keaton, ganadora de un Oscar por la comedia de Woody Allen "Annie Hall" (1977), murió este sábado a los 79 años en un hospital, así lo reporta TMZ, donde detallan que su fallecimiento fue confirmado por Dori Rath, productora de varias de las películas más recientes de Keaton.

Además de actriz, Diane fue directora de varias películas, así como empresaria de una marca de vinos con su nombre; la actriz cuenta con unas 100 apariciones en cine y televisión, entre las que se encuentran grandes clásicos de la historia del cine como la trilogía "El Padrino" (1972, 1974 y 1990) y comedias como "The First Wives Club" (1996).

Su última cinta como cineasta, "Hanging Up" (2000), la protagonizó junto a Meg Ryan y a Lisa Kudrow. Un drama cómico basado en una novela de Delia Ephron. Mientras que su última aparición en la gran pantalla fue el año pasado, en la película "Summer Camp" (2024), una comedia sobre una reunión de tres amigas de la infancia en un campamento de verano.

Woody Allen y Diane Keaton caminado por las calles de Nueva York en 1970. Foto: Archivo.

Los últimos momentos de Diane Keaton

TMZ reporta que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a un llamado de la casa de Diane Keaton a las 8:08 horas de hoy 11 de octubre, y que una ambulancia transportó a la actriz a un hospital local.

"Nuestras fuentes nos dicen que a quien se llevaron en la ambulancia fue a Diane".

Aunque aún no se conoce a detalle la causa de su muerte, en redes sociales se venera su legado: A lo largo de los años también ha escrito una docena de libros: sobre moda, arte y arquitectura, así como obras autobiográficas. En su faceta empresarial, Keaton lanzó una marca de vino con su nombre, que según ella estaba diseñada específicamente para servirse con hielo, que es exactamente como a la actriz le gustaba.

"No estoy segura de cuándo empecé con esto -dijo en una entrevista para People en 2015- Creo que probablemente fue porque hacía mucho calor en Nueva York cuando vivía allí en los años 70. Solía ​​salir al balcón para refrescarme, ya que mi apartamento no tenía aire acondicionado, y un día pensé en probarlo con hielo. ¡Desde entonces se ha mantenido así!".

La actriz fetiche de Woody Allen nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, pero a los 19 años, abandonó sus estudios y se mudó a Nueva York para estudiar interpretación en el Neighborhood Playhouse.

Diane Keaton, falleció a los 79 años. Foto: Instagram oficial.

Debutó en Broadway en el exitoso musical "Hair", primero como miembro del elenco y luego como Sheila en 1968, la protagonista femenina. Y según The New York Times, rechazó la prima de 50 dólares que se ofrecía a los actores que estuvieran dispuestos a aparecer desnudos en una escena.

Su debut cinematográfico llegó en 1970, con la película 'Lovers and Other Strangers'.

Keaton nunca se casó, pero algunas de sus relaciones amorosas llegaron a los tabloides, como la que mantuvo con los directores Warren Beatty y Allen, o con el actor Al Pacino. La actriz se convirtió en madre soltera a los cincuenta años al adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente.

*Con información de EFE.

