Diane Keaton, ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 1977 por "Annie Hall", se consolidó a lo largo de más de cinco décadas como una intérprete versátil, capaz de dominar desde la comedia romántica hasta el drama y el cine independiente.

La actriz, quien falleció en California a los 79 años, dejó una extensa filmografía con títulos que marcaron distintas generaciones. Para recordar su legado, aquí te dejamos algunas de sus películas más representativas y dónde puedes verlas:

"El padrino" (1972): Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Kay Adams-Corleone, esposa de Michael Corleone (Al Pacino), en la icónica saga dirigida por Francis Ford Coppola. Keaton retomó el personaje en las dos secuelas de la trilogía, considerada una de las más importantes en la historia del cine.

Lee también: Muere Diane Keaton: esta fue la última publicación de la legendaria actriz en Instagram

Dónde ver: Amazon Prime Video, Paramount+, Netflix (disponible para alquilar o comprar en Amazon).

"Annie Hall" (1977): La película que la catapultó a la fama, dirigida por Woody Allen, se convirtió en un clásico moderno. Keaton encarna a una mujer libre y moderna que vive un amor tan complejo como entrañable con Alvy Singer. Su interpretación le valió el Oscar a Mejor Actriz y transformó la comedia romántica para siempre.

Dónde ver: Apple TV, Amazon Prime Video (disponible para alquilar o comprar).

"Love, Weddings & Other Disasters" (2020): Una comedia romántica coral donde Keaton forma parte del elenco principal. La historia sigue a varios organizadores de bodas que intentan crear el día perfecto para otros, mientras sus propias vidas amorosas están llenas de caos y excentricidad.

Lee también: ¿Quién fue Diane Keaton, una de las estrellas más queridas de Hollywood?

Dónde ver: Netflix, Star+.

"Book Club" (2018): Junto a Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen, Diane interpreta a una de las cuatro amigas cuya vida da un giro después de leer 50 sombras de Grey en su club de lectura mensual.

Dónde ver: Netflix, Star+.

"Cuando ellas quieren más" (2023): En una nueva aventura junto a sus inseparables compañeras de Book Club, las cuatro amigas viajan a Italia, donde el amor, el vino y la amistad se entrelazan en una historia llena de encanto y segundas oportunidades.

Dónde ver: Netflix.

Lee también: Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"