Muere Diane Keaton: esta fue la última publicación de la legendaria actriz en Instagram

Con gran tristeza, el mundo del cine se despidió este 11 de octubre de la actriz Diane Keaton, quien falleció a los 79 años en California. La noticia fue confirmada por un portavoz de la familia a la revista People este sábado.

Keaton dejará una huella imborrable por su talento y autenticidad al ser una pieza clave de memorables películas de culto como “El Padrino” y “Annie Hall”, filme por el que fue galardonada con un Premio Óscar a Mejor Actriz en 1978, que catapultó su carrera y estuvo dirigida por Woody Allen.

La actriz se convirtió en la eterna musa de Allen, con quien protagonizó un fugaz romance y gracias a su personalidad intensa y brillante, inspiró emblemáticos personajes, obteniendo un total de ocho cintas dirigidas por él donde trabajaron juntos como “Manhattan”, “Interiors” y “Radio Days”.

Diane Keaton, además de ser fue un referente en Hollywood, causó gran impacto en el mundo de la moda con su impecable estilo donde destacaron las silueta masculinas que imponían en cualquier alfombra roja.

Leer también: Muere Diane Keaton, ganadora del Oscar por mejor actriz en "Annie Hall"

Con solo 19 años obtuvo una beca para estudiar arte dramático en Nueva York. Foto: AP.

Esta fue la última publicación de Diane Keaton en Instagram

Su última publicación en la Instagram fue dedicada a su faceta de empresaria, donde la marca que lleva su nombre lanzó artículos como una línea de sombreros, vino y también lanzó productos para el hogar con una línea dedicada a las mascotas en honor a su perro Reggie, su leal compañero.

Las últimas fotos compartidas por la actriz fueron durante el mes de abril, donde celebró junto a Reggie el Día Nacional de las Mascotas quien posó junto a las galletas de su marca.

Su perro Reggie se convirtió en modelo de su línea de artículos para mascotas. Foto: Instagram

*Con información de AFP

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs