La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Oscar en 1978 por su papel en "Annie Hall", falleció en California a los 79 años, según anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People.

La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Empezó su carrera en el teatro y participó en el musical "Hair" (1968), es recordada por su papel como Kay Adams, la novia de Michael Corleone en la saga de "El Padrino" (1972, 1974, 1990).

Su estilo personal en los años 70 la convirtió en un icono de la moda, además de una sex symbol tras "Buscando al Sr. Goodbar" (1977).

Además de actuar, Diane Keaton es fotógrafa, corredora de propiedades inmobiliarias y cantante ocasional.

