Más Información

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

PT no apoyará reforma electoral, asegura Reginaldo; busca consolidar partido único, acusa

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Jorge Romero rechaza invitación de Alito Moreno para crear alianza; a veces la coalición suma otras resta votos, dice

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

A un año, FGR presenta avances del Rancho Izaguirre; hay 47 detenidos, procesa 64% del centro de adiestramiento y restos de un hombre

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son sus polémicas

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

"México merece saber qué pasó"; Guerreros Buscadores de Jalisco recuerdan hallazgo de Rancho Izaguirre y da a conocer video inédito

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura

Embajada aclara supuesto "atrincheramiento" de embajadora de México en Belice; "saldrá al término de la semana", asegura

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

México y EU anuncian conversación bilateral por TMEC; será el 16 de marzo

México y EU anuncian conversación bilateral por TMEC; será el 16 de marzo

Washington.- Los reportes que apuntan a un creciente uso de sistemas avanzados de (IA) por parte de Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán han disparado las alarmas sobre cómo estas tecnologías estarían acelerando la selección de objetivos y la ejecución de ataques y también por el riesgo de que errores algorítmicos se traduzcan en tragedias civiles.

Según medios estadounidenses, el uso de inteligencia artificial permitió que en las 48 horas iniciales del operativo en se atacaran más de un millar de objetivos, incluido el bombardeo en cadena que acabó con el líder supremo, Alí Jameneí, algo que en conflictos anteriores habría requerido días.

"Desde la identificación de objetivos y la obtención de la aprobación legal hasta la ejecución de los ataques, la IA está acelerando la toma de decisiones en todos los niveles", asegura la revista británica AI.

Lee también

Su uso en Irán

El proyecto Maven, la iniciativa de "guerra algorítmica" del Pentágono, ahora bajo la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, usa IA para revisar imágenes de drones y satélites, detectar posibles objetivos y marcarlos en mapas, de modo que los mandos dispongan de listas de blancos generadas por algoritmos que, según el Departamento de Defensa, son revisadas después por personal humano.

Esta herramienta habría sido empleada en Irán, aseguran medios como el Washington Post, que cita tres fuentes familiarizadas con el sistema.

Pero la experiencia no se ha limitado a la operación 'Furia Épica': Maven y sistemas similares se han probado en Siria, Irak, Yemen, el mar Rojo y, más recientemente en Ucrania.

La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este jueves. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples puntos de Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. Foto: EFE
La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, este jueves. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples puntos de Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. Foto: EFE

Por su parte, portavoces militares de Israel han reconocido que usan sistemas de IA y análisis de datos avanzados para ayudar a identificar y priorizar objetivos en Gaza.

El relator de la ONU, Balakrishnan Rajagopal, cuestionó este jueves "las nuevas formas en que se libran las guerras" y aseguró que en la ofensiva contra Irán "una plataforma de IA se usó para seleccionar objetivos y coordenadas geográficas", lo que a su juicio provoca que los ataques sean mucho más rápidos.

"Vimos algo similar en los primeros meses del conflicto en Gaza", afirmó Rajagopal.

La cadena CBS News, citando a fuentes del propio Pentágono, también confirmó que el ejército estadounidense empleó el modelo Claude de la empresa de inteligencia artificial Anthropic en el ataque contra Irán y que sigue utilizándolo pese a la orden del presidente, Donald Trump, de vetar el uso de esta tecnología en toda la administración federal horas antes de lanzar el ataque.

El diario Wall Street Journal fue el primero en reportar este uso, que se centraría en tareas de análisis de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de batalla.

Lee también

Preocupación por objetivos civiles

En este contexto, crónicas sobre el ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, abren un debate sobre si el blanco fue producto de un error de correlación de datos y del uso de la inteligencia artificial.

Por otra parte, el analista iraní Trita Parsi denunció este jueves paralelismos entre los bombardeos de Gaza y los de Teherán, al apuntar que Israel estaría empleando IA "sin supervisión humana" hasta el punto de haber atacado aparentemente lugares como el Parque Policial de la capital iraní.

Parsi aseguró que el parque nada tiene que ver con instalaciones policiales y que habría sido identificado como objetivo solo por contener en su nombre un término asociado al Estado, sin que nadie comprobara después que se trataba de una zona de recreo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente para motociclistas revelan la fecha exacta para tramitarla y quiénes no podrán obtenerla. Foto: Especial

Licencia permanente para motociclistas: revelan la fecha exacta para tramitarla y quiénes no podrán obtenerla

Pensión IMSS e ISSSTE 2026: edad mínima para jubilarte y requisitos que debes cumplir. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

Pensión IMSS e ISSSTE 2026: edad mínima para jubilarte y requisitos que debes cumplir

Aeropuerto. Foto: ChatGPT

¿Están pidiendo el celular a los turistas mexicanos en el aeropuerto de Estados Unidos?

Viajes en avión a Estados Unidos. iStock/ murat4art

¿Viajas a Estados Unidos en avión? Los documentos obligatorios y reglas de la FAA para marzo de 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad