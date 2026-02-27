El presidente Donald Trump ordenó el viernes al gobierno de Estados Unidos dejar de usar "inmediatamente" la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

Lee también NASA anuncia cambios al programa Artemis tras múltiples retrasos; prevé 2 misiones a la Luna en 2028

"Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/bmc

Más Información