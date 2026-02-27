Más Información

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

VIDEO: Avión militar de carga se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña de dinero

Warner Bros se fusiona con Paramount; oficializan compra por 110 mil mdd

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

SRE pide a mexicanos evitar viajes a Irán e Israel; advierte aumento de tensiones en Medio Oriente

VIDEO Jóvenes caen de gradas durante foto de graduación en la IBERO; trasladan a alumnos al hospital

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

El presidente Donald Trump ordenó el viernes al gobierno de dejar de usar "inmediatamente" la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

"Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", escribió en su plataforma Truth Social.

