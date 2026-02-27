Más Información
Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
VIDEO: Avión militar de carga se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña de dinero
EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"
PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura
México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia
VIDEO Jóvenes caen de gradas durante foto de graduación en la IBERO; trasladan a alumnos al hospital
El presidente Donald Trump ordenó el viernes al gobierno de Estados Unidos dejar de usar "inmediatamente" la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.
"Estoy ordenando A TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington
