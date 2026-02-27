Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría revisado el borrador de una orden ejecutiva redactada por abogados afines que le otorgaría poderes de emergencia al mandatario para ejercer control sobre las elecciones con base en la desmentida interferencia de China en los comicios presidenciales de 2020, informan medios.

El texto, de 17 páginas, usaría la supuesta injerencia china para justificar la declaración de una emergencia nacional que le permitiría a Trump exigir en todos los estados el uso de documentos de identificación a los votantes, el recuento manual de boletas y prohibiría el voto por correo antes de las próximas elecciones de mitad de mandato, según The Washington Post.

Estos comicios del próximo noviembre, en los que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, son claves para la Administración, que podría ver estancada su agenda si los republicanos no logran mantener sus ya escuetas mayorías en el Congreso.

El poder de controlar cómo se conducen las elecciones en EU recae en las legislaturas y autoridades de cada estado de acuerdo con la Constitución, "pero aquí tenemos una situación en la que el presidente es consciente de que existen intereses extranjeros que interfieren en nuestros procesos electorales", dijo al Post el abogado Peter Ticktin.

"Eso provoca una emergencia nacional que el presidente debe poder gestionar", agregó Ticktin, excompañero en la academia militar de Trump y uno de los que impulsa el mencionado borrador.

Propuesta podría ser incluida en orden ejecutiva previo a elecciones primarias, dicen

Los abogados y activistas pro-Trump anticipan que este texto se podría incluir en una orden ejecutiva que prepara la Casa Blanca, y que según estos simpatizantes, será emitida pronto.

"En este punto, tiene que ser lo antes posible, porque tenemos primarias" muy pronto, insistió Ticktin, esta vez a ABC News.

Trump ha respaldado un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Senado, que exigiría una prueba de ciudadanía para votar.

Esta legislación, que enfrenta un duro camino en la Cámara Alta, también exigiría pruebas de ciudadanía para registrarse y se ha convertido en una de las batallas políticas más recientes del mandatario, que ha llegado a insinuar que podría emitir una orden ejecutiva para evitar el más que posible rechazo de la Cámara Alta.

Trump además ha criticado repetidamente el voto por correo, que permite a los electores enviar las boletas por vía postal antes del día de elección.

El republicano no ha aceptado la derrota y continúa asegurando, sin base, que le "robaron" los comicios presidenciales de 2020 en los que resultó victorioso el demócrata Joe Biden, a pesar de que no hay evidencias de fraude generalizado.

