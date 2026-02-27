La NASA anunció importantes cambios en su programa lunar Artemis, que ha sufrido múltiples retrasos en los últimos años, con el objetivo de lograr el regreso de estadounidenses a la Luna en 2028.

El anuncio llega después de que el lanzamiento de la anticipada misión Artemis 2, que enviará a astronautas alrededor de la Luna (sin alunizar) por primera vez en más de 50 años, fuera pospuesto de nuevo la semana pasada tras un problema técnico con el cohete.

Ante los últimos retrasos y la presión de China, que espera enviar humanos a la Luna en 2030, la NASA anunció el cambio en sus planes.

Para cumplir con el plazo de 2028, la agencia espacial estadounidense "añadirá misiones" entre el vuelo de Artemis 2, ahora programado para comienzos de abril, y el regreso a la superficie lunar, dijo Jared Isaacman, administrador de la NASA, en una conferencia de prensa.

El cambio será para las misiones que sucedan a Artemis 2.

Artemis 3 ya no incluirá el esperado alunizaje de una tripulación estadounidense. Este se intentará en la siguiente fase, Artemis 4, con dos posibles misiones en 2028, dijo Isaacman.

La transformación busca que Artemis tenga una estructura similar al programa Apolo, que consistió en múltiples misiones cercanas entre sí y de dificultad creciente.

