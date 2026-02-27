Más Información

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla

Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Caída de "El Mencho" tendría efectos económicos limitados: Moody’s; gestión de violencia, clave para T-MEC y Mundial 2026

Caída de "El Mencho" tendría efectos económicos limitados: Moody’s; gestión de violencia, clave para T-MEC y Mundial 2026

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

Embajada de México en Israel alerta a mexicanos por aumento de riesgos en seguridad; piden prepararse para cualquier emergencia

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Verde: no hay traición en reforma electoral; si no apoyan, no hay plan B: Morena

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice

"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

Investigan desaparición de chofer tras jornada violenta por muerte de “El Mencho” en Veracruz; su camión fue incendiado y usado para bloqueos carreteros

Investigan desaparición de chofer tras jornada violenta por muerte de “El Mencho” en Veracruz; su camión fue incendiado y usado para bloqueos carreteros

Congreso de Baja California Sur avala reforma a jornada laboral; reducción se implementará de manera gradual

Congreso de Baja California Sur avala reforma a jornada laboral; reducción se implementará de manera gradual

La anunció importantes cambios en su programa lunar Artemis, que ha sufrido múltiples retrasos en los últimos años, con el objetivo de lograr el regreso de estadounidenses a la Luna en 2028.

El anuncio llega después de que el lanzamiento de la anticipada misión Artemis 2, que enviará a astronautas alrededor de la Luna (sin alunizar) por primera vez en más de 50 años, fuera pospuesto de nuevo la semana pasada tras un problema técnico con el cohete.

Lee también

Ante los últimos retrasos y la presión de China, que espera enviar humanos a la Luna en 2030, la NASA anunció el cambio en sus planes.

Para cumplir con el plazo de 2028, la agencia espacial estadounidense "añadirá misiones" entre el vuelo de Artemis 2, ahora programado para comienzos de abril, y el regreso a la superficie lunar, dijo Jared Isaacman, administrador de la NASA, en una conferencia de prensa.

El cambio será para las misiones que sucedan a Artemis 2.

Lee también

Artemis 3 ya no incluirá el esperado alunizaje de una tripulación estadounidense. Este se intentará en la siguiente fase, Artemis 4, con dos posibles misiones en 2028, dijo Isaacman.

La transformación busca que Artemis tenga una estructura similar al programa Apolo, que consistió en múltiples misiones cercanas entre sí y de dificultad creciente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tienes CURP biométrica IMSS la hará obligatoria para estos trámites clave en 2026. Foto: Especial / IMSS

¿Tienes CURP biométrica? IMSS la hará obligatoria para estos trámites clave en 2026

Pensión Bienestar marzo 2026: ¿Cuándo depositan a adultos mayores? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial

Pensión Bienestar marzo 2026: ¿Cuándo depositan a adultos mayores? Calendario tentativo de pagos

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México