El descarrilamiento de un tranvía, que se estrelló contra un edificio, provocó en Milán la muerte de una persona e hirió a otras 20, informó la policía a la AFP.

No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda.

Un periodista de la AFP constató la presencia de varias ambulancias en el lugar.

mcc