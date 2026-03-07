Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para gubernaturas de 2027 a mediados de junio

Morena prevé elegir a sus candidatos para gubernaturas de 2027 a mediados de junio

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos

Israel inicia nueva fase de la ofensiva contra "sitios clave" de Irán; ataca plantas de producción de misiles balísticos

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

Cuauhtémoc Blanco alista denuncia por daño moral contra MC; "renuncie al fuero y enfrente la justicia", revira Ivonne Ortega

Cuauhtémoc Blanco alista denuncia por daño moral contra MC; "renuncie al fuero y enfrente la justicia", revira Ivonne Ortega

Captan a ballena azul con albinismo en BCS; representa un "hito sin precedentes" en México

Captan a ballena azul con albinismo en BCS; representa un "hito sin precedentes" en México

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Rumbo al Mundial 2026, colocan sistema bilingüe en tres líneas del Metrobús; instrucciones son transmitidas en inglés y español

Rumbo al Mundial 2026, colocan sistema bilingüe en tres líneas del Metrobús; instrucciones son transmitidas en inglés y español

8M: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desplegará operativo durante marcha

8M: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desplegará operativo durante marcha

Una explosión en el interior de una discoteca en el norte de dejó más de 30 heridos, informaron autoridades que investigan las causas, en una región golpeada por el crimen organizado.

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado en la discoteca Dalí del distrito Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, unos 500 km al norte de Lima, informó un comunicado del gobierno regional del departamento La Libertad que catalogó el incidente como "atentado".

Decenas de personas se encontraban en la discoteca disfrutando de la presentación del grupo de cumbia Amor Rebelde cuando un fuerte estallido alarmó a todos, de acuerdo a un video transmitido por el canal Sol TV Perú de Trujillo.

Lee también

"Tenemos 33 heridos ya reportados hasta la actualidad, entre ellos cinco en estado de gravedad", dijo el gerente regional de Salud, Alberto Florián, al canal de televisión Latina Noticias.

La mayoría de los heridos, entre ellos dos menores de edad, que fueron trasladados a dos hospitales fueron atendidos por esquirlas en el cuerpo, agregó.

El gobierno regional señaló que se están "realizando las acciones de investigación y atención necesarias frente a este lamentable suceso".

Lee también

Trujillo, afectada por el crimen organizado, en emergencia

La provincia de Trujillo es la más afectada por el crimen organizado en los últimos años, por lo que permanece en estado de emergencia desde marzo de 2025.

El gobierno tomó esta medida por el aumento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato.

Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2 mil 200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?