Pensión Bienestar enero 2026: ¿cómo verificar si tu pago ya está disponible en la tarjeta?

Enero marca el inicio del calendario de pagos de los Programas para el Bienestar correspondientes al ciclo 2026. En este periodo, el Banco del Bienestar comienza la dispersión de los recursos del primer bimestre del año (enero y febrero), destinados a personas adultas mayores, mujeres inscritas en el programa Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas bancarias de las y los beneficiarios, conforme al calendario oficial que emite la Secretaría del Bienestar.

Aunque las fechas específicas se organizan de acuerdo con la letra inicial del apellido, existe una forma sencilla y segura de verificar si el apoyo económico ya fue depositado, sin necesidad de trasladarse a una sucursal.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Pensión del Bienestar 2026: conoce el calendario oficial de pagos de enero

¿Cómo saber si el pago de la Pensión Bienestar ya fue depositado?

La manera más práctica de confirmar la disponibilidad del pago es mediante la aplicación oficial del Banco del Bienestar. Esta herramienta digital permite consultar el saldo y los movimientos de la cuenta desde un teléfono celular, lo que facilita el seguimiento de los depósitos bimestrales.

La aplicación está disponible de forma gratuita para dispositivos con sistema Android e iOS. Una vez instalada, el beneficiario puede revisar su información financiera en cualquier momento, evitando filas y tiempos de espera en cajeros automáticos o ventanillas bancarias.

Paso a paso para usar la aplicación del Banco del Bienestar

Descarga la aplicación Banco del Bienestar Móvil desde Google Play Store o App Store.

desde Google Play Store o App Store. Abre la app y acepta los términos y condiciones.

Ingresa tu número de celular.

Escribe los 16 dígitos de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

de tu tarjeta del Banco del Bienestar. Captura tu NIP.

Crea y confirma una contraseña .

. Consulta tu saldo y movimientos para verificar si el depósito ya fue realizado.

De esta manera, las y los beneficiarios pueden confirmar desde casa si el apoyo correspondiente al primer bimestre de 2026 ya fue depositado.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del Banco del Bienestar, así como evitar compartir datos personales con terceros. El uso de la aplicación oficial se consolida como una herramienta clave para el seguimiento transparente de los apoyos sociales.

Sigue estos pasos para consultar tu saldo y movimientos de tu tarjeta en la aplicación del Banco del Bienestar. Foto: Captura de pantalla: Google Play

¿Cómo ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercana?

Consulta el mapa interactivo de la Secretaría del Bienestar.

Revisa el catálogo de sucursales del Banco del Bienestar con direcciones y horarios.

Ingresa al portal oficial del banco y usa la opción “Ubica tu sucursal más cercana”.

¿Dónde están los cajeros del Banco del Bienestar en la Ciudad de México?

Los habitantes de la capital también cuentan con múltiples puntos de atención. Algunas de las sucursales más visitadas se ubican en:

Álvaro Obregón: Av. Miguel Hidalgo 24, Col. Olivar del Conde.

Benito Juárez: Av. Dr. José María Vértiz 543, Col. Narvarte Oriente.

Coyoacán: Av. Santa Ana 750, Col. San Francisco Culhuacán.

Iztapalapa: Calle 71 S/N, Col. Santa Cruz Meyehualco.

Gustavo A. Madero: Av. Loreto Fabela S/N, Col. San Juan de Aragón.

También te interesará:

¡No tires tus muñecos de la Rosca de Reyes! Aquí te contamos cómo y dónde los puedes reciclar

Calendario 2026: estos serán todos los puentes y días festivos oficiales en México

Día de Reyes 2026: ¿Cuánto cuesta la rosca en Costco y por qué es tan codiciada?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov