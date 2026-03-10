Más Información
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso
Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice
Ministra María Estela Ríos pide “no sacar de contexto” su expresión sobre nacidos in vitro; fue de “carácter ilustrativo”, dice
Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia
Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla
Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano
Samsung lanzó oficialmente la nueva serie Galaxy S26, integrada por el Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, con mejoras en rendimiento, fotografía impulsada por inteligencia artificial y optimización de batería.
Como ocurre con muchos lanzamientos de gama alta, el precio inicial puede ser elevado. Sin embargo, desde el primer día Mercado Libre activó promociones bancarias y esquemas de financiamiento que pueden hacer más accesible la compra.
Actualmente es posible encontrar cupones de descuento de $1,500 MXN y hasta 36 meses sin intereses, dependiendo del banco o método de pago que utilices.
Para muchos compradores, más allá del precio del equipo, lo importante es saber:
- Si el descuento se aplica directamente al pagar
- Si puede combinarse con meses sin intereses
- Qué banco ofrece la mejor promoción
Qué tipo de promociones hay en Mercado Libre para el Galaxy S26
Cupones bancarios de $1,500 MXN
Aplica en compras mínimas de $19,999
Válido en productos participantes de la tienda oficial Samsung
Debe ingresarse el código correspondiente al banco
Hasta 36 meses sin intereses con Mercado Pago
Disponible con tarjetas participantes
Permite distribuir el pago en plazos más largos
La vigencia general de estas promociones es del 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.
Banco por banco: cómo aprovechar cada promoción
BBVA: Cupón de $1,500 con MSI
Compra mínima: $19,999
Beneficio: $1,500 MXN de descuento
Código: BBVAS26
Debe pagarse a 12 o 15 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA
Aplica en productos participantes de la tienda oficial de Samsung y el descuento está limitado a un máximo de $1,500 MXN.
Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.
COMPRA EN MERCADO LIBRE EL GALAXY S26 CON DESCUENTO BBVA
Banamex: $1,500 de descuento con cupón
Compra mínima: $19,999
Beneficio: $1,500 MXN de descuento
Código: BANAMEXS26
Debe pagarse a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito Banamex
Aplica en productos participantes de la tienda oficial Samsung y el descuento está limitado a $1,500 MXN.
Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.
COMPRA EN MERCADO LIBRE EL GALAXY S26 CON DESCUENTO BANAMEX
Santander: Cupón de $1,500 con financiamiento
Compra mínima: $19,999
Beneficio: $1,500 MXN de descuento
Código: SANTS26
Debe pagarse a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito Santander
Aplica en productos participantes de la tienda oficial Samsung y el descuento está limitado a $1,500 MXN.
Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.
COMPRA EN MERCADO LIBRE EL GALAXY S26 CON DESCUENTO SANTANDER
Banorte: $1,500 de descuento con cupón
Compra mínima: $19,999
Beneficio: $1,500 MXN de descuento
Código: BANORTES26
Debe pagarse a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito Banorte
Aplica en productos participantes de la tienda oficial Samsung y el descuento está limitado a $1,500 MXN.
Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.
COMPRA EN MERCADO LIBRE EL GALAXY S26 CON DESCUENTO BANORTE
Mercado Pago: hasta 36 meses sin intereses
Beneficio: hasta 36 meses sin intereses
Aplica con tarjetas de crédito participantes al pagar con Mercado Pago
La vigencia de esta promoción es del 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.
Esta opción puede resultar especialmente atractiva en modelos de mayor precio, como el Galaxy S26 Ultra, ya que permite distribuir el costo en plazos más largos.
COMPRA EN MERCADO LIBRE EL GALAXY S26 A 36 MESES SIN INTERESES
¿Qué Galaxy S26 conviene comprar?
La serie Galaxy S26 llega con tres modelos pensados para diferentes perfiles de usuario:
Galaxy S26 Ideal para quienes buscan potencia, nuevas funciones de inteligencia artificial y un tamaño más compacto.
Galaxy S26+ Ofrece una pantalla más grande y mayor batería, pensado para consumo multimedia, trabajo y gaming.
Galaxy S26 Ultra El modelo más completo de la serie, con el sistema de cámaras más avanzado y herramientas pensadas para fotografía y productividad.
Con las promociones actuales en Mercado Libre, el descuento de $1,500 puede representar un ahorro inmediato, mientras que los 36 meses sin intereses permiten distribuir el costo en pagos mensuales más accesibles.
Si ya estabas considerando cambiar de smartphone, este tipo de promociones de lanzamiento suelen ser una de las mejores oportunidades para hacerlo.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]