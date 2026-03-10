Samsung lanzó oficialmente la nueva serie Galaxy S26, integrada por el Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, con mejoras en rendimiento, fotografía impulsada por inteligencia artificial y optimización de batería.

Como ocurre con muchos lanzamientos de gama alta, el precio inicial puede ser elevado. Sin embargo, desde el primer día Mercado Libre activó promociones bancarias y esquemas de financiamiento que pueden hacer más accesible la compra.

Actualmente es posible encontrar cupones de descuento de $1,500 MXN y hasta 36 meses sin intereses, dependiendo del banco o método de pago que utilices.

Para muchos compradores, más allá del precio del equipo, lo importante es saber:

Si el descuento se aplica directamente al pagar

Si puede combinarse con meses sin intereses

Qué banco ofrece la mejor promoción

Qué tipo de promociones hay en Mercado Libre para el Galaxy S26

Cupones bancarios de $1,500 MXN

Aplica en compras mínimas de $19,999

Válido en productos participantes de la tienda oficial Samsung

Debe ingresarse el código correspondiente al banco

Hasta 36 meses sin intereses con Mercado Pago

Disponible con tarjetas participantes

Permite distribuir el pago en plazos más largos

La vigencia general de estas promociones es del 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.

Banco por banco: cómo aprovechar cada promoción

BBVA: Cupón de $1,500 con MSI

Compra mínima: $19,999

Beneficio: $1,500 MXN de descuento

Código: BBVAS26

Debe pagarse a 12 o 15 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA

Aplica en productos participantes de la tienda oficial de Samsung y el descuento está limitado a un máximo de $1,500 MXN.

Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.

Banamex: $1,500 de descuento con cupón

Compra mínima: $19,999

Beneficio: $1,500 MXN de descuento

Código: BANAMEXS26

Debe pagarse a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito Banamex

Aplica en productos participantes de la tienda oficial Samsung y el descuento está limitado a $1,500 MXN.

Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.

Santander: Cupón de $1,500 con financiamiento

Compra mínima: $19,999

Beneficio: $1,500 MXN de descuento

Código: SANTS26

Debe pagarse a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito Santander

Aplica en productos participantes de la tienda oficial Samsung y el descuento está limitado a $1,500 MXN.

Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.

Banorte: $1,500 de descuento con cupón

Compra mínima: $19,999

Beneficio: $1,500 MXN de descuento

Código: BANORTES26

Debe pagarse a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito Banorte

Aplica en productos participantes de la tienda oficial Samsung y el descuento está limitado a $1,500 MXN.

Vigencia de la promoción: 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.

Mercado Pago: hasta 36 meses sin intereses

Beneficio: hasta 36 meses sin intereses

Aplica con tarjetas de crédito participantes al pagar con Mercado Pago

La vigencia de esta promoción es del 25 de febrero al 25 de marzo de 2026.

Esta opción puede resultar especialmente atractiva en modelos de mayor precio, como el Galaxy S26 Ultra, ya que permite distribuir el costo en plazos más largos.

¿Qué Galaxy S26 conviene comprar?

La serie Galaxy S26 llega con tres modelos pensados para diferentes perfiles de usuario:

Galaxy S26 Ideal para quienes buscan potencia, nuevas funciones de inteligencia artificial y un tamaño más compacto.

Galaxy S26+ Ofrece una pantalla más grande y mayor batería, pensado para consumo multimedia, trabajo y gaming.

Galaxy S26 Ultra El modelo más completo de la serie, con el sistema de cámaras más avanzado y herramientas pensadas para fotografía y productividad.

Con las promociones actuales en Mercado Libre, el descuento de $1,500 puede representar un ahorro inmediato, mientras que los 36 meses sin intereses permiten distribuir el costo en pagos mensuales más accesibles.

Si ya estabas considerando cambiar de smartphone, este tipo de promociones de lanzamiento suelen ser una de las mejores oportunidades para hacerlo.