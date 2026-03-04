La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a las y los consumidores sobre los riesgos de aceptar sin leer los términos y condiciones al realizar compras en línea, ya que estos documentos funcionan como contratos legales que pueden incluir cláusulas abusivas que afecten los derechos de las personas consumidoras.

De acuerdo con Profeco, al dar clic en “aceptar” en una página web o aplicación, el usuario está firmando digitalmente un contrato de adhesión, lo que implica aceptar todas sus condiciones, aunque estas no hayan sido explicadas previamente.

Ante el crecimiento del comercio electrónico, la procuraduría subrayó que muchas personas aceptan estos acuerdos por prisa o desconocimiento, lo que puede derivar en cargos inesperados, cambios en las condiciones del servicio o dificultades para hacer valer garantías.

Cláusulas que podrían ser abusivas

La dependencia explicó que existen disposiciones que pueden considerarse nulas o abusivas, por lo que recomendó a las y los consumidores identificarlas y denunciarlas.

Entre las más comunes se encuentran:

Renuncia a derechos o garantías : cuando el proveedor exige que el consumidor renuncie a beneficios previamente ofrecidos

: cuando el proveedor exige que el consumidor renuncie a beneficios previamente ofrecidos Modificaciones unilaterales del contrato : es decir, cambios en las condiciones sin aviso ni consentimiento del usuario

: es decir, cambios en las condiciones sin aviso ni consentimiento del usuario Cargos ocultos o renovaciones automáticas : especialmente cuando cancelar el servicio resulta complicado.

: especialmente cuando cancelar el servicio resulta complicado. Jurisdicción inconveniente: cuando la empresa intenta obligar a resolver conflictos en otro país o en lugares lejanos.

Advierte que los usuarios pueden enfrentar cargos inesperados o cambios en el servicio si no leen los términos.(04/03/26) Foto: iStock

La dependencia señaló que estas prácticas pueden ser contrarias a la legislación mexicana, ya que la normativa establece que las cláusulas deben ser claras y no perjudicar a las personas.

Recomendaciones antes de aceptar un contrato digital

Como medida preventiva, la Profeco sugirió tomar capturas de pantalla de los términos y condiciones antes de aceptarlos, debido a que las empresas pueden modificarlos posteriormente. Contar con este respaldo puede resultar clave en caso de presentar una reclamación.

Si un usuario detecta una condición injusta, la institución recomienda contactar primero al servicio al cliente de la empresa por escrito, ya sea por correo electrónico o chat, y conservar evidencia de la comunicación.

En caso de no obtener respuesta o solución, las personas afectadas pueden presentar una queja formal ante la Profeco, proporcionando datos del proveedor, pruebas del intento de conciliación y la documentación que demuestre la afectación.

La procuraduría enfatizó que informarse y revisar cuidadosamente los contratos digitales es una de las principales herramientas para proteger la economía y los derechos de quienes realizan compras por internet.

