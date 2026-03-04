La American Chamber of Mexico (AmCham) dijo que la propuesta de reducción de la jornada laboral representa un avance, aunque advirtió que su implementación requiere una legislación secundaria clara y detallada, debido a los impactos operativos, regulatorios y sectoriales que implica.

Es importante que haya certeza jurídica para evitar vacíos regulatorios durante la transición, así como establecer criterios uniformes para inspecciones laborales, interpretación normativa y resolución de controversias.

Pidió no criminalizar prácticas laborales lícitas y adecuar el marco legal en materia de seguridad social.

Identificó diversos puntos que deberán atenderse para lograr una transición ordenada:

Claridad en la transición, ya que será necesario definir reglas precisas para la reorganización de turnos, descansos y modalidades laborales. Esto es particularmente relevante para sectores con operación continua, como manufactura, logística o servicios esenciales, donde cualquier ajuste podría afectar la continuidad productiva.

Falta considerar esquemas de flexibilidad y distribución de la jornada a fin de distribuir las horas laborales dentro de la semana, así como acuerdos entre empresas y personas trabajadoras para implementar esquemas por turnos o definir excepciones.

AmCham comentó que esta discusión debe tomar en cuenta las diferencias entre sectores, tamaños de empresa y posibles contingencias operativas.

Otro de los puntos a detallar es el detalle del pago de las horas extras, porque debe haber claridad sobre los nuevos controles y formas de compensación de las horas extraordinarias, para distinguir tiempo extra y trabajo en días de descanso.

Consideró que la reforma que reduce la semana laboral de 48 a 40 horas, del 2027 al 2030, debe permitir a las empresas absorber picos operativos sin generar disrupciones.

Agregó que se requieren sistemas electrónicos para el registro de las jornadas, para lo cual se necesitan lineamientos que aseguren el cumplimiento sin imponer cargas administrativas excesivas.

Además, señaló que deberán contemplarse modalidades como el trabajo remoto o híbrido, donde los controles de horario presentan retos adicionales.

