Emotiv Mobility, proveedor global de soluciones avanzadas de movilidad y energía, ha anunciado hoy la apertura de una nueva oficina en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, junto con una planta de fabricación para respaldar el crecimiento continuo y los programas de clientes en México y Norteamérica, con una inversión de hasta 150 millones de dolares.

“México continúa consolidando su papel como una de las plataformas industriales y manufactureras más estratégicas de Norteamérica, respaldada por un sólido ecosistema automotriz, cadenas de suministro integradas y una creciente demanda de operaciones flexibles y resilientes”, apuntó la empresa en un comunicado.

En este contexto, Monterrey y el estado de Nuevo León se han posicionado como centros clave para la manufactura y logística avanzadas, gracias a su infraestructura, talento especializado y proximidad a los principales corredores industriales.

En este entorno, la expansión de Emotiv Mobility refuerza su presencia operativa en México y mejora su capacidad para apoyar a los fabricantes de equipo original (OEM por sus siglas en inglés) y a sus socios mediante capacidades de manufactura y cadena de suministro orientadas a la ejecución, entre las que se incluyen: Operaciones de ensamblaje, secuenciación de materiales y subensamble (MSS por sus siglas en inglés); Manufactura escalable, empaque y ejecución logística; Soporte a programas just-in-time alineados con la evolución de las plataformas vehiculares; y, Mayor proximidad y capacidad de respuesta para clientes clave.

“México es fundamental para el futuro de la manufactura de vehículos en Norteamérica”, afirmó Shaun Twomey, vicepresidente de Operaciones Comerciales y Estrategia de Emotiv Mobility.

“Esta expansión refleja nuestro compromiso a largo plazo de apoyar a nuestros clientes con las capacidades operativas que necesitan, combinando ingeniería, ejecución flexible y apoyo a la cadena de suministro en un enfoque integrado”.

La planta de fabricación dará soporte a programas actuales y futuros que requieran capacidades de ensamblaje bajo esquemas just-in-time, secuenciación y capacidades MSS, en línea con la evolución de las plataformas vehiculares y los modelos de producción. La operación está diseñada para adaptarse a la demanda de los clientes, manteniendo una ejecución eficiente y flexible en manufactura y logística.

La oficina en Monterrey funcionará como base regional para ingeniería, operaciones y soporte a programas. En conjunto, estas inversiones reflejan el compromiso de Emotiv Mobility de desarrollar soluciones duraderas y adaptables que respondan a los requisitos cambiantes de manufactura, al tiempo que fortalecen las alianzas locales y el desarrollo de capacidades regionales en México.

Esta expansión forma parte de la estrategia global de crecimiento de Emotiv Mobility, que incluye sistemas energéticos avanzados, integración inteligente y soluciones de manufactura para los mercados emergentes de movilidad, de pasajeros y comerciales.

desa/rmlgv