Monterrey, Nuevo León.– Una mujer que fue a visitar a sus abuelos los encontró sin vida al llegar a la casa donde vivían, en el municipio de Juárez, en Nuevo León.
Los hechos ocurrieron en un inmueble sobre la calle Manchester, en la colonia Anzures.
Trascendió que los adultos mayores oscilaban entre los 65 y 70 años de edad.
La pareja no fue identificada por las autoridades y solo se informó que a ella la encontraron con golpes en diversas partes de su cuerpo y a él lo hallaron colgado.
Autoridades municipales arribaron al sitio y confirmaron la muerte de los adultos mayores.
Peritos de la Fiscalía Estatal no descartan que los hechos estén relacionados con un tema de violencia familiar.
