Para más de mil 500 empresas agrupadas en la American Chamber Mexico (Amcham), es necesario reconocer y valorar el operativo que se llevó a cabo para combatir el crimen organizado en el que hubo cooperación de los gobiernos mexicano y estadounidense.

“La cooperación institucional y el intercambio de información estratégica, respetando las soberanías, son fundamentales para enfrentar las amenazas que afectan a nuestras naciones”, explicó en un comunicado.

El organismo expuso que la seguridad es indispensable para atraer inversiones y generar empleo, así como prosperidad regional a largo plazo.

Lee también Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

“Coincidimos con las voces que reconocen que la seguridad es una responsabilidad compartida y un objetivo común de México y los Estados Unidos”, explicó.

La Amcham añadió que lamentan la pérdida de elementos de las fuerzas armadas en el cumplimiento de su deber y se solidarizan con las familias.

Reiteró que tienen total disposición de contribuir en la construcción de un entorno de legalidad, confianza y desarrollo compartido.

Lee también El JITF-CC, nuevo grupo militar de EU que apoyó operación contra “El Mencho”; fuerzas mexicanas ejecutaron el operativo

Cabe recordar que la Cámara agrupa a empresas con capital estadounidense que generan una quinta parte del PIB nacional y más de 10 millones de empleos formales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa