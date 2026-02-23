Más Información

Para más de mil 500 empresas agrupadas en la American Chamber Mexico (), es necesario reconocer y valorar el operativo que se llevó a cabo para combatir el crimen organizado en el que hubo cooperación de los gobiernos mexicano y estadounidense.

“La cooperación institucional y el intercambio de información estratégica, respetando las soberanías, son fundamentales para enfrentar las amenazas que afectan a nuestras naciones”, explicó en un comunicado.

El organismo expuso que la seguridad es indispensable para atraer inversiones y generar empleo, así como prosperidad regional a largo plazo.

“Coincidimos con las voces que reconocen que la seguridad es una responsabilidad compartida y un objetivo común de México y los Estados Unidos”, explicó.

La Amcham añadió que lamentan la pérdida de elementos de las fuerzas armadas en el cumplimiento de su deber y se solidarizan con las familias.

Reiteró que tienen total disposición de contribuir en la construcción de un entorno de legalidad, confianza y desarrollo compartido.

Cabe recordar que la Cámara agrupa a empresas con capital estadounidense que generan una quinta parte del PIB nacional y más de 10 millones de empleos formales.

