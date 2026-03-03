La celebración del Mundial 2026 en México abre una expectativa de crecimiento en los pagos digitales y en la adopción de tarjetas, donde se espera replicar la experiencia que han tenido otras sedes con uso mínimo de efectivo.

En conferencia de prensa, la directora senior de desarrollo de negocio de Visa México, Claudia García, recordó que en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, se registró la mayor habilitación de terminales sin contacto hasta ese momento, donde 94% de las oportunidades de pago se realizaron sin efectivo y 88% de las transacciones fueron mediante tecnología sin contacto. Durante la fase de grupos, añadió, 70% del gasto en sede se efectuó con tarjetas Visa y los mexicanos ocuparon el segundo lugar en número de transacciones.

En ese sentido, dijo que hay una buena expectativa de que México pueda replicar gran parte de la experiencia en pagos digitales durante la justa deportiva, en un momento donde está creciendo la infraestructura para disminuir el uso de dinero físico.

La directiva dijo que México se encuentra en un momento de transición. Hace dos años, la penetración de pagos sin contacto era de 2%; actualmente supera 25%. En América Latina el nivel alcanza 70%, lo que ubica al país en una etapa de avance, aunque con margen de crecimiento.

Así, recalcó, que el objetivo es que el impacto del Mundial trascienda el evento deportivo y se traduzca en una mayor digitalización permanente. Para ello, trabajan en ampliar la aceptación de pagos electrónicos y en coordinar esfuerzos con instituciones públicas y privadas, en línea con iniciativas de digitalización e inclusión financiera del gobierno federal, dentro del Plan México.

Más comercios aceptan tarjetas, dice Mercado Pago

En el lado de los comercios, el director de usuarios de Mercado Pago, Ramiro Nández, informó que ha colocado más de un millón de terminales para aceptar pagos con tarjeta en México.

Como referencia, dijo, la banca tradicional suma alrededor de 1.4 millones de dispositivos en el país. En estas terminales se observa un aumento en el uso de pagos sin contacto, tanto con tarjeta física como con teléfono móvil.

A la baja, uso de efectivo en México

En paralelo, recordó, el uso de efectivo muestra una tendencia a la baja. De acuerdo con cifras oficiales, hace algunos años representaba cerca de 90% de las transacciones; en los datos más recientes de inclusión financiera se ubica en 81%, lo que refleja un proceso gradual de sustitución por medios electrónicos.

La adopción de pagos digitales también tiene efecto en ventas. Comercios que incorporan cobro con tarjeta reportan, en promedio, incrementos de hasta 30% en ingresos, al evitar pérdidas asociadas a la falta de efectivo por parte de los clientes.

En el segmento de usuarios, la colocación de tarjetas de crédito se ha convertido en un motor adicional. Mercado Pago indicó que 30% de las tarjetas emitidas en alianza con Visa corresponden a personas que nunca antes habían tenido una tarjeta, lo que amplía el acceso al crédito.

Tan solo en el último trimestre del año, la firma colocó 2.8 millones de tarjetas en la región. En México mantiene un plan de expansión enfocado en públicos jóvenes: 50% de los nuevos tarjetahabientes tiene entre 18 y 35 años.

Mundial 2026, clave para acelerar digitalización de pagos

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, las compañías anticipan un aumento en la habilitación de terminales y en la adopción de pagos sin contacto, replicando tendencias observadas en sedes anteriores. El enfoque se centra en facilitar la experiencia del usuario y ampliar la aceptación entre pequeños y medianos comercios.

El evento, señalaron, representa una oportunidad para acelerar la digitalización de pagos en México, fortalecer la inclusión financiera y consolidar el uso de tarjetas como medio habitual de transacción en el país.

Ambas firmas presentaron al exfutbolista Carlos Vega como imagen de su nueva campaña para el uso de medios de pago digitales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

