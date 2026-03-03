Reforzar la seguridad en México, clave para la 'fiebre mundialista' rumbo a la Copa del Mundo 2026

Tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, México fue escenario de cruentos sucesos que sembraron miedo a 100 días de la Copa del Mundo 2026.

La situación parece estabilizarse, pero lo que pase o deje de pasar de aquí a la inauguración será clave para ver cómo estará el ánimo de toda la afición.

“Son hechos que, sin duda, golpean la imagen del país. El Gobierno pondrá todo el peso de la seguridad, porque de ello depende su credibilidad y —sobre todo— su imagen al exterior. La Presidenta [Claudia Sheinbaum] pondrá mucha atención y será ella quien tome las decisiones, junto a su equipo de seguridad”, explicó Fernando Aguilar, sociólogo de la UNAM.

“El Gobierno debe tener un plan para minimizar esa disputa interna del Cártel [Jalisco Nueva Generación] por tener el control. El abatimiento de esta persona no terminará con la delincuencia en el país, es una realidad”, agregó.

Para el especialista, el mismo Cártel transitará en calma durante la centena de días y mientras pasa el Mundial, para evitar la respuesta violenta del país.

“A pesar de lo que ocurrió, supongo que —de aquí a 100 días— las cosas se tranquilizarán. El mismo Cártel entiende que el Mundial no es el mejor momento para sus disputas, porque si le causan problemas al Gobierno, ellos les van a cargar la mano también”, enfatizó.

Mantener la paz y el orden será fundamental para no mermar el ánimo de los visitantes que decidan venir a México y —por supuesto— el de la afición local, que convive hombro a hombro con la delincuencia en el país.