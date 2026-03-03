Hace una semana, México se convirtió en foco mundial con imágenes que transmitían tristeza, pánico y terror. Hoy, el país está a 100 días de volver a tener encima los ojos de todo el orbe, pero con una perspectiva llena de vida y esperanza.

El 11 de junio, la capital albergará por tercera vez una inauguración de Copa del Mundo y la Selección Mexicana —frente a Sudáfrica— dará la esperada patada inicial.

Sin embargo, hay preocupación e incertidumbre rumbo al Mundial 2026. Lo sucedido en Jalisco el 22 de febrero fue una alerta para lo que pueda suceder, pero también una ventana para fortalecer.

“Para los Juegos Olímpicos de 1968 o para México ‘70, estaba el precedente de la matanza en Tlatelolco. Siempre se tuvo esa incertidumbre de qué podría pasar, pero todo se llevó de buena manera; en 1986, había mucha gente sin hogar, el ánimo no era el mejor, pero todo fue excelente... Yo espero que sea un punto de inflexión, que no lo normalicemos y se combata al narco con una buena estrategia”, declaró a EL UNIVERSAL Deportes el historiador Carlos Calderón.

“Confío en que todo esto ayude. Que estemos atentos y no sólo antes o durante el Mundial. Ojalá sea el primer paso para que estemos bien también después”, agregó.

Después de la justa mundialista, el futbol, el turismo y los visitantes se irán del país; la realidad se queda y hay que volver. Sin embargo, Calderón confía en que la gran fiesta sea un catalizador para el país.