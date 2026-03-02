En la delantera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 aún hay un par de lugares disponibles, solamente Raúl Jiménez es quien tendría asegurado su puesto y Armando González es uno de los futbolistas que busca un lugar en esa lista final.

El actual delantero del Fulham vive un gran momento en el futbol inglés, en 33 partidos ya suma nueve anotaciones y tres asistencias. Jiménez se coloca como uno de los referentes dentro del equipo de Londres y de los más queridos por la afición por sus actuaciones en sus años como cottager.

Raúl compartió en una entrevista con FOX su opinión respecto a la Hormiga González, goleador de Chivas y el futuro de la delantera tricolor.

Hormiga González descartó ir a Europa para no perder protagonismo de cara al Mundial 2026 / Foto: Imago7

¿Qué dijo Raúl Jiménez de la Hormiga González?

En la plática con el medio antes mencionado, el máximo goleador mexicano en la Premier League resaltó una de las virtudes del canterano rojiblanco.

"No he visto un partido completo de él, pero lo que veo resúmenes, o que veo ahora en esta última convocatoria que tuvo en la Selección que él estuvo ahí que tiene ese olfato goleador. Está en el momento que debe estar ahí dentro del área en la posición en la que tiene estar para aprovechar las oportunidades que tenga", señaló Jiménez.

El delantero de las Chivas está en la pelea por meterse como uno de los cuatro atacantes que Javier Aguirre llamaría para el Mundial de 2026. En la carrera por ese llamado, Armando pelea con Germán Berterame e incluso Julián Quiñones.