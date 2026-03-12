A poco más de un año de su implementación, el gobierno y empresarios gasolineros acordaron renovar por seis meses más el convenio voluntario que establece en 24 pesos el precio máximo de la gasolina Magna en el país.

En entrevista al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo.

Enfatizó que el gobierno no está otorgando apoyos económicos para sostener ese precio del combustible.

Rodríguez Padilla explicó que el acuerdo sólo aplica para la gasolina Magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas nacionales, y por ahora no se contempla incluir a la Premium.

El acuerdo fue firmado el 15 de febrero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un convenio histórico para proteger la economía familiar con precio máximo voluntario de 24 pesos por litro.

Desde entonces, el mecanismo se revisa cada seis meses para evaluar su continuidad y posibles ajustes, con la participación voluntaria de empresas gasolineras y autoridades del sector.

Al respecto, la mandataria destacó en redes sociales que, frente al incremento internacional en los precios de los combustibles, en México se mantienen medidas para proteger la economía familiar mediante acuerdos con el sector gasolinero.

Sheinbaum detalló que el acuerdo voluntario se mantiene con la amplia mayoría de los expendios del país, lo que permitirá conservar estable el costo del combustible de mayor consumo.

Por separado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió de un escenario de escasez global de petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el cual afectaría rutas estratégicas para el transporte de energéticos.

En su visita a Puebla en el contexto de la Exintex 2026, explicó que las tensiones en zonas clave, como el estrecho de Ormuz, podrían provocar una reducción de crudo en el mercado mundial.

Ebrard aseguró que México cuenta con las mejores condiciones para enfrentar una crisis energética, gracias a decisiones de años recientes para fortalecer la capacidad de refinación del país.