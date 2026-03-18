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La seguridad ha dejado de ser telón de fondo y se ha vuelto parte del expediente político-comercial en la relación México-Estados Unidos...todo esto de cara a la revisión del TMEC. Rodrigo Peña, experto en seguridad y violencia y profesor del Tecnológico de Monterrey, nos habla al respecto.

En otros temas: Irán confirma la muerte de Ali Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y de Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij / Irán pide trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México; Sheinbaum dice que sí, pero la FIFA descarta modificaciones a las sedes.

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