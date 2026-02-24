El gobierno federal y los bancos que operan en el país trabajan en la implementación en los próximos meses de plataformas de pago digitales para disminuir el efectivo, cuyos primeros objetivos están en la reducción del uso del dinero físico en gasolinerías y casetas.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, el primer paso es la homologación de las reglas de operación de las plataformas Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo) por parte del Banco de México, para que tengan un mayor uso y adopción por parte de bancos y otros integrantes del sistema financiero del país, siendo más sencillas y amigables para la población.

El directivo urgió a que el banco central defina a la brevedad las reglas técnicas para facilitar el uso de ambas plataformas, las cuales prácticamente son desconocidas en México, lo cual, en consecuencia, siguen favoreciendo el uso de efectivo.

Lee también Grandes bancos en México enfrentan con cautela 2026: Fitch; están a la espera de renegociación del T-MEC

“Nos falta la manera sencilla de hacerlo para que realmente se vuelva fácil pagar digitalmente. Con esto que estamos trabajando con el Banco de México, nos va a permitir que empecemos a trabajar para hacer giros emblemáticos, como son gasolinerías, carreteras, giros de alto volumen, muy bien bancarizados para que no reciban el efectivo, para que empiecen solamente a operar de manera digital y también poner los incentivos correctos a digitalizarse y los desincentivos al efectivo para que logremos ampliar el universo. Esto hace que más mexicanos tengan una cuenta digital”, explicó el directivo.

Las plataformas CoDi y DiMo, desarrolladas por Banco de México y que corren en la infraestructura de SPEI, se han quedado cortas en el objetivo de digitalizar los pagos en México.

La primera, lanzada en 2019, registró al cierre de noviembre del año pasado 2.5 millones de cuentas que han realizado al menos un pago y un millón 94 mil dispositivos que han ejecutado algún cobro. En el caso de DiMo, las únicas cifras dadas a conocer por el banco central, en diciembre de 2024, daban cuenta de 11 millones de cuentas vinculadas.

Lee también México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

En opinión de Romano, si el Banco de México acelera la implementación de las nuevas reglas de operación de los dos desarrollos tecnológicos, se podría dar un impulso al sistema de pagos en México, siguiendo los pasos de Pix, la plataforma brasileña que ha logrado una rotunda disminución del efectivo en la nación sudamericana.

“Es muy importante que el Banco de México finalmente publique las reglas para que haya criterios mínimos de facilidad para que la gente pueda utilizar la carretera del SPEI de manera ágil y podamos realmente llegar a niveles como lo han logrado en Brasil e India, en adopción de pagos digitales simplificados. Incluso, no se requiere tarjeta de crédito y débito, simplemente contacto celular”, urgió.

Compromiso por digitalizar

Por separado, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, mencionó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es el primer gobierno que tiene un compromiso verdaderamente serio con la digitalización de la economía.

Lee también Adrián Rubalcava impulsa tarjeta virtual de Movilidad Integrada en el Metro; así puedes usarla desde tu celular

El directivo destacó que, más allá del combate al efectivo, se pueden tener mayores impactos en formalización e inclusión financiera si se tiene una buena estrategia de digitalización de pagos en el país.

“Primero empecemos por los gobiernos, que tienen que cobrar en digital; sigamos con muchos diferentes servicios que todos los mexicanos están utilizando y, sobre todo, porque la tecnología que tenemos disponible en la banca, los productos que tenemos listos, permiten a cualquier persona que hoy opere en el mundo del efectivo y que tenga que pagar en digital, no tener fricciones en la apertura de una cuenta”, dijo el directivo.

Agregó que, entre las ventajas de la estrategia de digitalización de la economía, resalta bancarizar el país, además de tener una mayor trazabilidad de lo que está pasando con el uso del dinero.

“Tiene un impacto clarísimo en temas de seguridad, además de que vas a apalancar también el crédito y esto llega directamente a las Pymes. Estos dos proyectos que está encabezando la Presidencia de la República, por un lado, de infraestructura y, por otro lado, de digitalización, sí pueden transformar estructuralmente a la economía mexicana”, resaltó.