Banco Santander México cerró 2025 con una utilidad neta acumulada de 32 mil 364 millones de pesos, lo que representó un crecimiento interanual de 12.3%, de acuerdo con su reporte financiero al cuarto trimestre del año.

De acuerdo con el banco de origen español, solo en el cuarto trimestre de 2025, la ganancia alcanzó 8 mil 257 millones de pesos, con un aumento de 25.8% en términos anuales.

Cabe recalcar que esta semana, en España Banco Santander reportó ganancias históricas de 14 mil 101 millones de euros, un crecimiento de 12% frente a 2024, de acuerdo con su reporte anual de resultados. El grupo encadenó así otro año de cifras récord, en línea con su estrategia de crecimiento y rentabilidad. Dentro de ese resultado, México aportó mil 795 millones de euros, lo que colocó al país como el tercer mercado más relevante para el grupo a nivel global, solo por detrás de España y Brasil.

En el caso de México, Santander explicó que el desempeño estuvo respaldado por el crecimiento de la cartera de crédito, que al cierre de 2025 sumó 985 mil 629 millones de pesos, un avance de 10.6% interanual. En el segmento de individuos, el crédito creció 7.2%, impulsado por consumo e hipotecas, mientras que la cartera comercial avanzó 14%, con un mayor dinamismo en corporativos. Destacó el crédito automotriz, que registró un crecimiento anual de 29.6 por ciento.

En captación, los depósitos totales aumentaron 7.3% anual, con un crecimiento de 8.3% en los depósitos a la vista de individuos, que representaron 39% del total, como parte de la estrategia de consolidar al banco como institución principal de sus clientes en nuestro país.

La calidad de los activos mostró una mejora. El índice de morosidad se ubicó en 2.04%, por debajo del 2.31% observado un año antes. En tanto, la estimación preventiva para riesgos crediticios se mantuvo prácticamente estable en el acumulado del año, pese al crecimiento de la cartera.

En eficiencia operativa, el índice se situó en 43.5% al cierre del cuarto trimestre, con una mejora de 250 puntos base anual. En tanto, los gastos de administración y promoción sumaron 53 mil 116 millones de pesos en 2025, un incremento de 6.0% interanual.

Al cierre del año, Santander México reportó un índice de capitalización de 18.49%, con una estructura de capital compuesta por 12.46% de capital fundamental, 1.32% de capital básico adicional y 4.71% de capital complementario, manteniéndose por arriba de los requerimientos regulatorios.

En inclusión financiera, Tuiio se consolidó como el principal vehículo del banco para atender a personas de bajos ingresos, con más de 690 mil clientes y 1.7 millones de créditos otorgados, principalmente a mujeres microempresarias.

