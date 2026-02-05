Más Información

Sheinbaum: México no se doblega y no se vende; reitera que el país no regresará al régimen de privilegios

Por el Súper Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

Por el Súper Bowl, EU compra 11% más aguacate mexicano; cifra representa un récord histórico en exportación

El aumento del consumo de totopos con , entre otras preparaciones de durante el partido del , el próximo 8 de febrero, incrementó en 15% los envíos de esta fruta en el mes de enero, de acuerdo con productores de aguacate.

En la edición LX del final de temporada de la los exportadores de aguacate enviaron 127 mil toneladas del 5 de enero hasta el 31 de enero de este año, cantidad que significó 11% más respecto al año anterior, ya que en 2025 se exportaron 114 mil toneladas, dijo la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México ().

Una semana antes del partido final entre Seattle Seahawks y New England Patriots, es decir, en la cuarta semana de enero, los exportadores enviaron 35 mil 264 toneladas de aguacate, de acuerdo con dicha organización.

El aumento del consumo de totopos con guacamole, durante el partido del Súper Bowl, subió en 15% los envíos de esta fruta a EU en enero. Foto: iStock
La cifra representa un récord histórico y es resultado del envío de dicho alimento desde los estados de y Jalisco.

De acuerdo con Apeam el 88% del aguacate que se exportó fue de Michoacán y el 12% restante fueron envíos de .

Sobre todo, de los municipios como Tancítaro, Uruapan, Salvador Escalante, Ario de Rosales y Tacámbaro, así como Zapotlán el Grande, Concepción de Buenos Aires, San Gabriel y Zapotiltic.

El presidente y CEO de Avocados from Mexico, Álvaro Luque, dijo: “Esta proyección récord no se trata solo de volumen, sino de certeza en la calidad, en la disponibilidad de tamaño, en el suministro promocionable y en nuestros programas promocionales que están diseñados para apoyar a nuestros socios durante todo el año, especialmente durante los momentos de máxima como el Gran Juego”.

Además de que el Súper Bowl genera una gran demanda de aguacate, hay otras fechas importantes para la venta como y la temporada de verano.

