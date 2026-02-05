La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) estimó que la celebración del Súper Bowl LX dejará una derrama económica de más de 6 mil 200 millones de pesos en la capital, lo que representa un aumento del 3.7% respecto al año anterior.

Se jugará este domingo 8 de febrero entre New England Patriots y Seattle Seahawks, con el puertorriqueño Bad Bunny amenizando el Medio Tiempo, siendo el primer latinoamericano en encabezarlo como solista.

La Cámara estimó que cada aficionado de la Ciudad de México gastará entre 500 y 3 mil pesos en comida, bebidas y productos deportivos alusivos a ambos equipos.

El presidente de la CanacoCDMX, Vicente Gutiérrez, aseguró que, aunque el partido se disputará en Santa Clara, California, la afición mexicana y la efervescencia que rodea al Súper Bowl impulsarán un consumo significativo en diversos sectores económicos de la capital.

Indicó que restaurantes y bares serán puntos de reunión tradicionales para ver el partido, los cuales concentrarán una alta afluencia de comensales.

Mientras que el comercio minorista se hará presente a través de la venta de botanas, bebidas, alimentos preparados y artículos alusivos a los equipos participantes.

Indicó que también habrá un aumento en la venta de televisores y sistemas de sonido para mejorar la experiencia de visualización en casa.

Vicente Gutiérrez aseguró que “el Súper Bowl es un evento que trasciende fronteras y demuestra la capacidad de nuestra ciudad para integrarse a dinámicas globales de consumo y entretenimiento".

"Este dinamismo económico, sumado a las inversiones en infraestructura por la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, refuerza la posición de la capital como un importante polo deportivo y económico a nivel internacional", dijo.

