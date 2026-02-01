Después del caos que se vivió en la preventa para los conciertos del grupo BTS (7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP), la demanda de su base de fans, conocida como ARMY, es que haya claridad en los muchos errores que ha habido con el boletaje, comenzando por la reventa, situación que llegó hasta Palacio Nacional donde la presidenta Claudia Sheinbaum les ofreció una alternativa, pedir al gobierno de Corea del Sur que los idol abran más fechas para México.

Sin embargo, el famoso ARMY respondió a la mandataria mexicana y aseguró que no busca más fechas, sino explicaciones y claridad, así lo expresó Melissa Salinas, administradora de uno de los fanbases más antiguos de BTS & ARMY en México, inscrito desde 2020 en el Centro Cultural Coreano.

“Nosotras no pedimos más fechas. Pedimos claridad en la compra y respuestas sobre la reventa. Hicimos una encuesta en nuestra fanbase de 40 mil personas y el 80% no alcanzó boleto. No cuadran los números”, dijo Salinas.

También pidió que su petición no se politice, porque figuras como Marcelo Ebrad, secretario de Economía de México y conocido seguidor de BTS, y Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, se han involucrado en esta situación.

“Que no se politice. Que se respete al consumidor. Que haya claridad.Y que no compren a revendedores”, finalizó Melissa.

Laura Flores rompió un corazón

Durante una entrevista con la periodista de espectáculos Matilde Obregón, el exfutbolista Carlos Hermosillo recordó un capítulo de su vida sentimental, cuando tuvo un noviazgo con la cantante y actriz Laura Flores, a quien definió como el amor de su vida, pero terminó siendo una gran decepción.

El deportista explicó que tenía 19 años cuando debutó en el Club América, equipo en el cual logró destacar y ser considerado como una importante promesa del fútbol, fue en esa etapa que conoció a Laura Flores e iniciaron una relación que duró alrededor de dos años.

Cuando estaba listo para irse a una concentración a Tlaxcala con la Selección Nacional, como preparación para el mundial de México 1986, la cantante le entregó una carta y le pidió que no la abriera hasta que llegara a su destino, y Hermosillo obedeció pensando que le diría cosas románticas en su texto, debido a que él sí pensaba llegar al altar con la también actriz.

"Este wey, no la abrió hasta que llegó, pensé ´me va a decir cosas bonitas´, recuerdo que llegué, me senté en la cama, la abrí y me estaba terminando, empecé a llorar... fue para mí un tema muy duro porque yo estaba perdidamente enamorado de Laura... todos los días lloraba, y nos llevaban los periódicos y un día, el desgraciado de Luis Flores me dice, ´mira, aquí tú llorando todos los días y Laura Flores con Fachelli bien feliz", contó.

La actriz Laura Flores tuvo un romance con el periodista Lalo Salazar. Foto: Instagram oficial.

Muere la actriz Catherine O'Hara

A la edad de 71 años la actriz canadiense Catherine O'Hara partió de este mundo; según el portal TMZ el viernes en la madrugada ella presentó dificultades para respirar, por lo cual llamaron a los servicios de urgencias para que fuera trasladada al hospital, donde horas después fue declarada muerta.

Con ella se cierra uno de los capítulos más entrañables en la historia de Hollywood, gracias a los personajes como Kate McCallister, la madre que olvidó en casa a su hijo menor Kevin en vísperas de Navidad, en la película Mi pobre angelito 1 y 2, o la excéntrica Delia Deetz en el filme Beetlejuice, además de otros trabajos como Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003), entre otros; su último proyecto fue la serie The Studio de Apple TV+ junto a Seth Rogen, que le valió una nominación al Emmy.

En diciembre de 2023, Catherine O'Hara acompañó a Macaulay Culkin adevelar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; la última vez que fue vista públicamente por paparazzi fue en el aeropuerto de Los Ángeles en febrero de 2024, cuando le preguntaron por el rol con e lque quería ser recordada.

O'Hara desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio". Foro: AP/Chris Pizzello

Ocesa se defiende de acusaciones

Fraude, reventa y cancelaciones indebidas, son algunas acusaciones que las ARMY mexicanas del grupo BTS hacen hacia la boletera Ticketmaster, después que el pasado 23 de enero, día en que se llevó a cabo la preventa para los tres conciertos que la banda sur coreana ofrecerá en México; muchas de ellas no pudieran comprar ni un boleto.

Debido a esto Fernanda Martínez, directora de Comunicación de OCESA, hizo frente a los señalamientos y aseguró que no existe manera de que los operadores puedan quedarse con boletos o vender una cantidad ilimitada a los revendedores, pues sus protocolos de seguridad no lo permiten.

“Hay candados dentro del sistema de taquillas. No pueden vender otro boleto que no sea el que está habilitado para la venta. Ticketmaster,como proveedor de servicios, pone el sistema; pero las taquillas son responsabilidad de los inmuebles. No hay forma en la que la gente en la taquilla tenga acceso a algo que la boletera no da acceso”, explicó.

También señaló que los costos de los boletos son establecidos por los propios artistas y sus agencias, sin intervención de OCESA o Ticketmaster, y por tratarse de una gira internacional, los costos se dieron a conocer al mismo tiempo en todo el mundo, por eso en México se adelantaron un poco, revelando el mapa de las localidades.

Juan Nuñez, Subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes y Fernanda Martínez, Directora de comunicación de OCESA. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL.

El actor Edgar Ramírez reflexiona sobre Venezuela

El talento del actor venezolano Edgar Ramírez, lo llevó a abrirse paso en el mercado estadounidense y de toda América Latina, pero al mismo tiempo lo obligó a autoexiliarse por sus ideas en contra del régimen chavista, según explicó durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia, cuando presentó el filma Aún es noche en Caracas, en octubre pasado.

“No me considero un migrante de lujo porque yo no escogí irme de mi país. Tuve la suerte de poder trabajar en los EU, de poder trabajar en América Latina, de poder trabajar en Europa sin mudarme del país, pero no pude regresar por mi posición política frente al régimen. Y, cuando esto sucede el desarraigo, es una cosa que duele mucho”, destacó en esa ocasión.

Fue el fin de semana pasado, durante su visita a Guadalajara para promocionar el filme, que dio su punto de vista sobre la situación de Venezuela después de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Una sociedad fue llevada al punto de absoluta y total supervivencia, es decir, no se vive, se sobrevive y se resiste. Y no han sido cinco o diez, han sido 25 años. 25 años de la lenta pero consistente destrucción absoluta del tejido social de un país, han sido años de devastación y de desolación”, dijo a EFE.

Edgar Ramirez arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro. Foto: AP