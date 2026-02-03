Además de su adopción en el país como plataforma de entretenimiento, TikTok se ha consolidado en México como un canal relevante para estrategias de negocio e impulso a Pymes, afirmó la directora de marketing global de negocios de la firma en nuestro país, Annette Sánchez.

En entrevista con EL UNIVERSAL durante la cuarta edición de los TikTok Ad Awards que se realizó la semana pasada, la directiva resaltó el nivel de madurez que ha alcanzado el ecosistema empresarial dentro de la plataforma en México.

En ese sentido, explicó que se registraron más de 450 campañas inscritas por marcas y agencias, una cifra que refleja el peso que TikTok ha ganado dentro de las estrategias de marketing digital.

“En sus inicios de la plataforma, las marcas estaban aprendiendo. Y conforme han ido pasando los años, han entendido muy bien cómo hacer contenidos TikTok First, que le llamamos. Crear para TikTok en formato vertical, tener un gancho al inicio, hacer un contenido que te mantenga, que sea un contenido que no parezca un anuncio”, explicó.

En ese sentido, dijo que dicho enfoque ha permitido que TikTok se convierta en un canal efectivo no solo para posicionamiento, sino también para conversión, tráfico y ventas.

Destacó que México se ha posicionado como uno de los mercados con mayor enganche dentro de la plataforma en América Latina.

De acuerdo con Sánchez, la comunidad local responde de forma activa cuando las marcas conectan con intereses y afinidades claras. “Cuando das con ese interés, el contenido se consume fácil y las marcas logran el call to action que están buscando”, afirmó.

En paralelo, TikTok ha reforzado su estrategia para pequeñas y medianas empresas. A través del programa Emprende en TikTok, la plataforma ofrece mentorías, capacitación y acompañamiento a negocios que comienzan a utilizarla como canal comercial. La iniciativa, que ya suma dos ediciones, está enfocada en acelerar la adopción digital y facilitar el acceso de las Pymes a herramientas de marketing y venta.

La representante de la plataforma resaltó que a cinco años de iniciar operaciones en México, TikTok muestra una base de anunciantes cada vez más diversificada y un uso más orientado a resultados. Para las empresas, el mensaje es claro: la plataforma ya no es experimental, sino un canal consolidado para hacer negocio, siempre que se entienda su lenguaje y dinámica.

Resaltan la creatividad de negocio en Tiktok

Más de 100 marcas participaron en la cuarta edición de los TikTok Ad Awards México 2025, realizada el 29 de enero, con un total de 451 campañas inscritas en 11 categorías y tres reconocimientos especiales. Los premios distinguieron a las campañas que mejor conectaron con la comunidad a través de propuestas nativas y alineadas al lenguaje de la plataforma. Entre los ganadores destacaron Netflix, OXXO, Lubriderm, Sarelly, Farmacias Similares y TaDa Delivery.

La evaluación estuvo a cargo de Nielsen y un jurado externo de más de 20 expertos de la industria.

