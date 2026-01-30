El mercado del cuidado del hogar en México registró en 2025 ventas por 154 mil 881 millones de pesos, cifra actualizada a enero pasado, reportó la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y del Cuidado del Hogar (Canipec).

Para los mexicanos existen al menos cuatro categorías preferidas que impulsaron las ventas el año pasado, ligadas con la limpieza del hogar, de la ropa y de los muebles.

Los productos de higiene y limpieza que más se compraron el año pasado fueron los de lavandería; mientras que en la segunda categoría de mayor venta estuvo el cuidado de superficies y en la tercera los lavatrastes.

Otra categoría que registró dinamismo fue la de aromatizantes con 4 mil 222 millones de pesos en ventas en 2025, cifra mayor en 4.6% al año anterior. Ello porque los mexicanos mostraron una preferencia mayor en la compra de velas aromatizantes, aromas para auto, en envases eléctricos, en gel, líquidos, spray y aerosol.

La directora general de la Canipec, Rosa María Sánchez Maldonado, dijo que los hábitos de limpieza evolucionan, porque “ya no se trata solo de limpiar, sino de cómo esa experiencia contribuye al bienestar dentro del hogar. La limpieza se ha convertido en un nuevo lenguaje de bienestar”.

Por lo que la industria avanza hacia fórmulas más concentradas, multifuncionales y eficientes, que optimicen recursos sin sacrificar desempeño ni accesibilidad.

Sánchez Maldonado agregó que antes la industria desarrollaba productos basados en alto rendimiento, sensorialidad y sostenibilidad a la vez que se cuidaba que el consumidor se sintiera bien y que reflejara "responsabilidad con su entorno”.

