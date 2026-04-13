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Los adultos mayores concentran alrededor del 32% de las quejas por posibles en el sistema financiero en México, informó el presidente de la (Condusef), Óscar Rosado.

En conferencia de prensa con motivo de la renovación del protocolo para la atención a de Santander, el funcionario detalló que del total de 112 mil reclamaciones registradas en el organismo, poco más de 30 mil corresponden a personas de la tercera edad, de acuerdo con datos del organismo.

El funcionario explicó que la principal queja en este segmento es por cargos y . A diferencia de otros grupos de edad, estos casos se relacionan principalmente con engaños y no con errores operativos.

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Precisó que el fraude mediante llamadas telefónicas, conocido como ingeniería social, es el mecanismo más frecuente en este tipo de casos.

Rosado señaló que también se identifican en cajeros automáticos, como el intercambio de tarjetas, así como el uso indebido de productos financieros por parte de personas cercanas al usuario.

Indicó que el entorno familiar o de cuidadores puede estar involucrado en algunos casos, cuando se utilizan del titular.

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El presidente de la Condusef añadió que los adultos mayores presentan un perfil transaccional más estable en comparación con otros segmentos, lo que influye en la detección de movimientos irregulares por parte de las instituciones financieras.

La semana pasada, dio a conocer que las reclamaciones contra la repuntaron 10.1% el año pasado a tasa anual, al alcanzar un total de 7 millones 235 mil 597 casos, de acuerdo con datos de la Condusef.

Adultos mayores requieren atención diferenciada, dice Santander

Las personas adultas mayores requieren una atención diferenciada, más cercana y cuidadosa dentro del sistema financiero, afirmó el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

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El directivo señaló que actualmente más de 1.3 millones de tienen más de 60 años, un grupo que ha mostrado un crecimiento relevante en los últimos años y que representa una prioridad en la estrategia de atención.

Detalló que, tan solo en el último año, se brindaron más de 675 mil atenciones prioritarias en sucursales mediante un modelo diferenciado, mientras que en el contact center se atendieron más de 3.4 millones de llamadas bajo esquemas específicos para adultos mayores.

Agregó que más de 17 mil colaboradores han sido capacitados para atender a este segmento, además de que se han fortalecido los mecanismos de prevención de fraudes y desarrollado más de 60 materiales de dirigidos a esta población.

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