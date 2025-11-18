La agrupación Somos MX anuncio que no participará en la movilización del 20 de noviembre convocada por la Generación Z, al considerar que no existen condiciones por el desfile del aniversario de la Revolución.

En conferencia, Fernando Beleaunzarán, integrante de la agrupación, acusó que el gobierno usó estrategias para intimidar como el bloque negro, y también para impedir que se llenara el Zócalo.

Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que a título personal, no considera buena idea asistir porque ese día el Zócalo "en lugar de vallas va a tener tanquetas".

Dijo que respeta el derecho a que otras organizaciones convoquen a la marcha, pero que no sería prudente con la presencia del Ejército en el desfile.

