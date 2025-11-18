Más Información

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

La agrupación Somos MX anuncio que no participará en la movilización del convocada por la , al considerar que no existen condiciones por el desfile del aniversario de la Revolución.

En conferencia, Fernando Beleaunzarán, integrante de la agrupación, acusó que el gobierno usó estrategias para intimidar como el , y también para impedir que se llenara el Zócalo.

Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que a título personal, no considera buena idea asistir porque ese día el Zócalo "en lugar de vallas va a tener tanquetas".

Lee también

Dijo que respeta el derecho a que otras organizaciones convoquen a la marcha, pero que no sería prudente con la presencia del Ejército en el desfile.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]