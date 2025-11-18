El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México buscará crear una Comisión Especial que investigue a fondo quién estuvo detrás de los actos de violencia registrados durante la manifestación del pasado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.

Los legisladores advirtieron que los hechos del sábado no fueron espontáneos, sino producto de una estrategia coordinada y premeditada por grupos conservadores que buscan fabricar una narrativa falsa de represión.

"Hubo convocatorias previas en redes sociales para derribar vallas y quemar Palacio Nacional. Esto no fue casual. Alguien organizó, financió y coordinó estos grupos violentos con un objetivo político claro: crear la imagen de un gobierno represor", señala un Punto de Acuerdo que los morenistas presentarán este miércoles ante el pleno del Congreso de la CDMX.

La propuesta legislativa exhorta a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a investigar, no sólo a los agresores materiales, sino a los operadores políticos y financieros detrás de estos grupos de choque.

Precisaron que lo más grave es que la violencia fue usada como herramienta política para provocar una respuesta de las autoridades y generar contenido mediático que alimentara la narrativa de represión.

“Durante más de dos horas, grupos violentos atacaron con martillos, machetes, cohetones y bombas molotov. Querían sangre, querían represión, querían una imagen que pudieran vender como autoritarismo. No se las dimos”, sostiene el posicionamiento de la bancada.

Ante esto, la bancada de Morena propuso que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre una Comisión Especial para dar seguimiento puntual a las investigaciones sobre los actos de violencia y sus operadores políticos.

"No podemos permitir que la violencia se normalice como estrategia política en esta ciudad. Quien la organice, quien la financie, quien la utilice, debe quedar expuesto ante la ciudadanía", subraya el documento.

Asimismo, llamaron a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para que condenen públicamente la violencia y se deslinden de cualquier operación política que la promueva.

"Si realmente no tuvieron nada que ver con los grupos violentos del sábado, que lo demuestre condenando la agresión contra más de 100 policías heridos, 14 de ellos hospitalizados. El silencio es complicidad, y peor aún, el silencio podría ser evidencia de participación", advirtió la bancada.

