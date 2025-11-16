Los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República expresaron su rechazo a los hechos de violencia registrados durante la marcha “convocada por sectores conservadores”.

En un pronunciamiento suscrito por los 87 legisladores del bloque oficialista, condenan que en la movilización se hayan presentado agresiones a elementos de seguridad, daños al espacio público e “insultos misóginos y clasistas que evidenciaron el verdadero ánimo de sus organizadores”.

“Como un movimiento emanado de la lucha social, jamás desacreditaremos la manifestación y su poder para hacer de México un país más democrático. La protesta social y la libre expresión son derechos constitucionales; sin embargo, ningún derecho puede ejercerse afectando la integridad de las personas ni la seguridad colectiva”, subraya el escrito.

Los senadores de Morena, PVEM y PT afirman que “lo sucedido ayer evidencia los intereses de la ultraderecha cuya intención es promover discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar”.

Los legisladores de la 4T reiteran la garantía de todas las personas para manifestarse de manera pacífica y advierten que aunque la extrema derecha pretenda imitar convocatorias y acciones que promuevan la violencia y discursos de odio como en otros lugares del mundo, “México está muy politizado y no promoverá agendas que siembren miedo o justifiquen retrocesos autoritarios”.

Señalan que el pueblo tiene memoria y claridad política para distinguir entre una protesta genuina y los intentos de un bloque minoritario por engañarlo y confrontarlo.

“Respaldamos de manera absoluta a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la convicción para garantizar la paz, seguridad y bienestar para todas y todos. México avanza hacia la pacificación, no por discursos, sino porque existe un gobierno que actúa, escucha y está comprometido con el pueblo. Las y los legisladores con usted presidenta y por México”, concluye el pronunciamiento.

