Tapalpa. —Este martes reabrirán comercios y oficinas del gobierno en la cabecera municipal de Tapalpa, tras dos días de tensión y miedo por el operativo militar contra el capo .

Sin embargo, Antonio Morales Díaz, alcalde del municipio de Jalisco, señaló que las clases se mantendrán suspendidas hasta nuevo aviso de la del estado.

Tapalpenses se van sintiendo con más confianza de salir: alcalde Morales Díaz

En entrevista con , el político morenista aseguró que la localidad va recuperando poco a poco la tranquilidad, asimilando la situación que se registró en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club.

"La situación actual contrasta mucho con la situación que se vivió el domingo, que era más tensa, más complicada", dijo.

Indicó que los tapalpenses se van sintiendo con más confianza de salir nuevamente a las calles de su .

"De hecho, la indicación que nosotros dimos el domingo y el lunes fue que permanecieran dentro de sus hogares, dentro de su alejamiento para el caso de nuestros visitantes, pero conforme han ido avanzando las cosas, ya están más en calma. La gente se va sintiendo con más confianza de salir. Hoy vamos a reanudar muchas actividades como el comercio, las actividades administrativas propias del gobierno municipal, los servicios", comentó.

Escuelas no podrán abrir, hasta nuevo aviso

En el caso de las clases, Morales Díaz precisó que están a la espera de que la Secretaría de Educación Pública de Jalisco les dé indicaciones a los centros educativos para que los retornen a las aulas.

Anunció que el gobierno del estado proporcionará más seguridad al municipio, mediante la Mesa de Seguridad Estatal.

Pero mientras eso sucede, aclaró, las labores de seguridad y vigilancia las está llevando la .

"Aquí lo que tenemos que hacer es volver a levantarnos, salir adelante. Tapalpa es lo que es gracias a que es un municipio tranquilo, gracias a esta gran riqueza cultural, arquitectónica. Son hechos que lamentamos, nos frustran y no quisiéramos que se hubieran presentado aquí en Tapalpa, pero eso no está a nuestro alcance", apuntó.

