El Congreso del Estado de Veracruz reconoció a la deportista paralímpica y activista por los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, María Luisa Bandala Pantoja.

En sesión solemne, la atleta veracruzana recibió la medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025 por su dedicación en la lucha por la accesibilidad, la inclusión y el deporte y contra las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

Ante la gobernadora Rocío Nahle García, los diputados locales reconocieron la ardua labor, liderazgo incluyente y trayectoria ejemplar de la mujer originaria del puerto de Veracruz, quien ha dedicado su vida a generar condiciones de accesibilidad y a impulsar el deporte adaptado.

La galardonada es fundadora y presidenta de las organizaciones Inclusión y Accesibilidad Trascendiendo Juntos, así como de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas, Amputados y Talla Baja de Veracruz.

Se le reconoció además por su contribución en el ámbito cultural y artístico como fundadora de la Escuela y Compañía de Baile Para Dance Sport, donde impulsa la danza deportiva en entornos para personas con discapacidad, además de impartir conferencias que fomentan la conciencia social y el respeto a la diversidad.

La activista agradeció a todas las personas que la han apoyado durante su vida, especialmente sus padres y dijo que recibir el galardón es un logro de quienes la han acompañado en su lucha por visibilizar los derechos de quienes viven con discapacidad.

“Esta medalla no es solo mía, es de todo aquel que ha abierto camino, de quienes han luchado cada día por autonomía, participación y justicia”, expresó.

Y es que dijo que en la actualidad no basta con hablar de inclusión, sino que se trata de una responsabilidad compartida y de implementar acciones concretas.

“Garantizar que todos puedan desarrollarse y participar plenamente significa que cada persona con discapacidad pueda mostrar su capacidad, ejercer autonomía y ser reconocida por su valor”.

Por su parte, la gobernadora dijo que la trayectoria de María Luisa Bandala Pantoja honra los valores más altos de perseverancia y el compromiso social.

“Su voz se ha convertido en referente de experiencia y liderazgo”, destacó.

Consideró que no solo ha abierto puertas, ha derribado barreras físicas y culturales, sembrando conciencia donde antes había indiferencia.

La diputada Naomi Edith Gómez Santos subrayó que con este premio el Congreso reconoce a la mujer que decidió ocupar escenarios donde antes no había representación, que compitió en disciplinas de alto rendimiento y que organiza, impulsa y abre caminos para que otras personas también puedan participar plenamente.

“En este momento histórico en el que Veracruz y México están siendo conducidos por mujeres”, lo cual “no es coincidencia, sino parte de una generación que dejó de esperar permiso. No se trata de solo ocupar los espacios, se trata de sostenerlos y transformarlos”.

