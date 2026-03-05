Más Información

Jocotitlán, Estado de México. - Sólo ha pasado un día de la localización del cuerpo de Ana Karen de tan sólo 19 años en el municipio de Metepec quien contaba con , y otra mujer es hallada sin vida en el Estado de México se trata de Patricia de 32 años de edad localizada sin vida en la cabecera municipal de Jocotitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría desaparecido el pasado primero de marzo en el en dicho municipio, desde entonces se le perdió el rastro.

Sin embargo, un reporte alertó a los elementos de Seguridad Pública quienes se trasladaron a unas cuantas cuadras del Palacio Municipal, donde presuntamente fue encontrado el cuerpo de Patricia el cual presentaba marcas de violencia.

Este hecho consternó a todo el pueblo, por ello exigieron a la autoridad municipal esclarecer el hecho y que los responsables paguen.

“Hoy nuestro pueblo, Jocotitlán, se llena de tristeza e indignación ante un que no puede ni debe quedar en el olvido”

“Una vida fue arrebatada y con ella, los sueños, la familia y la tranquilidad de toda una comunidad”

Amigos, familiares y conocidos exigen que las autoridades no pausen la investigación y que puedan echar mano de las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el municipio.

