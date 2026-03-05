Más Información
A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana
Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura
Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"
Naucalpan, Méx. - Se registra lluvia la tarde de este jueves en municipios del Valle de México como Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Naucalpan y Nicolás Romero.
Alrededor de las 15:00 horas el cielo comenzó a nublarse en la región y minutos después se escucharon los primeros truenos.
Cerca de las 15:50 horas iniciaron las precipitaciones en distintos puntos de estos municipios.
Lee también: Congreso del Edomex tipifica la violencia vicaria como delito
De acuerdo al Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica, durante este jueves, aumentará la presencia e intensidad de lluvias en diversas regiones de la entidad, con tormentas moderadas y probabilidad de caída de granizo en zonas del norte, noreste.
Para la región de Naucalpan, se pronosticó cielo nublado por la tarde con lluvias moderadas y viento moderado, con temperatura máxima de 20 grados y mínima de 8 grados.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]