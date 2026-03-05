Más Información

Naucalpan, Méx. - Se registra lluvia la tarde de este jueves en municipios del como Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Naucalpan y Nicolás Romero.

Alrededor de las 15:00 horas el cielo comenzó a nublarse en la región y minutos después se escucharon los primeros .

Cerca de las 15:50 horas iniciaron las precipitaciones en distintos puntos de estos municipios.

Municipios del Valle de México registran lluvia; prevén tormentas moderadas y caída de granizo. Foto: Especial.
De acuerdo al Sistema Mexiquense de , durante este jueves, aumentará la presencia e intensidad de lluvias en diversas regiones de la entidad, con tormentas moderadas y probabilidad de caída de granizo en zonas del norte, noreste.

Para la región de Naucalpan, se pronosticó cielo nublado por la tarde con lluvias moderadas y viento moderado, con temperatura máxima de 20 grados y mínima de 8 grados.

