Toluca, Méx.— El Congreso local aprobó de manera unánime incluir la violencia vicaria en el Código Penal del Estado de México, con penas de cuatro a ocho años de prisión para el hombre que, con la intención de dañar a una mujer, emplee como medio a sus hijas, hijos, familiares o personas cercanas a través de amenazas u otras conductas.

El delito se configurará cuando el sujeto amenace con causar daño a los hijos; con ocultar, retener, o sustraerlos fuera de su domicilio; los utilice para obtener información respecto de la madre; promueva, incite o fomente actos de violencia física de los hijos en contra de la madre; y actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna.

Así como que interponga acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia de los hijos.

