Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Un hombre en aparente estado de ebriedad fue rescatado de una zona fangosa del lago del Bosque de Aragón, en la , por personal de Protección Civil y por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC); dijo que ingresó a la zona porque quería refrescarse.

Policías que patrullaban a pie dentro del Bosque de Aragón, en la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección, observaron a un hombre que estaba , por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil de la alcaldía.

A su llegada, los rescatistas, junto con los policías, formaron una cadena humana para acercarse al hombre atrapado.

Rescatan a hombre atrapado en fango del lago del Bosque de Aragón; se encontraba en aparente estado de ebriedad. Foto: Especial.
Uno de los uniformados lanzó una cuerda al sujeto y fue de esta forma que lo jalaron hasta abrazarlo y seguir el rescate.

Luego de ponerlo a salvo, los paramédicos determinaron que se encontraba .

El sujeto dijo que no tiene problemas personales ni quería atentar contra su vida, sino que quiso refrescarse por el calor, afirmó la SSC.

Los policías presentaron al hombre ante un Juez Cívico quien determinará la sanción correspondiente por haber ingresado a una zona prohibida.

