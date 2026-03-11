Un hombre en aparente estado de ebriedad fue rescatado de una zona fangosa del lago del Bosque de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por personal de Protección Civil y por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC); dijo que ingresó a la zona porque quería refrescarse.

Policías que patrullaban a pie dentro del Bosque de Aragón, en la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección, observaron a un hombre que estaba atrapado en la parte central del lago, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil de la alcaldía.

A su llegada, los rescatistas, junto con los policías, formaron una cadena humana para acercarse al hombre atrapado.

Rescatan a hombre atrapado en fango del lago del Bosque de Aragón; se encontraba en aparente estado de ebriedad. Foto: Especial.

Uno de los uniformados lanzó una cuerda al sujeto y fue de esta forma que lo jalaron hasta abrazarlo y seguir el rescate.

Luego de ponerlo a salvo, los paramédicos determinaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El sujeto dijo que no tiene problemas personales ni quería atentar contra su vida, sino que quiso refrescarse por el calor, afirmó la SSC.

Los policías presentaron al hombre ante un Juez Cívico quien determinará la sanción correspondiente por haber ingresado a una zona prohibida.

