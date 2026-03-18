Vecinos de la unidad habitacional La Colmena, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, realizaron un bloqueo que se prolongó por más de cinco horas sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Metro Santa Marta Acatitla y a unos metros del puente de La Concordia.

De acuerdo con los inconformes, la protesta tuvo como objetivo exigir al gobierno capitalino el pago de apoyos económicos por las afectaciones derivadas de las lluvias registradas en 2024 y 2025. Los vecinos señalaron que, hasta el momento, no han recibido respuesta ni atención directa por parte de las autoridades para la reparación de los daños en sus viviendas.

Alrededor de un centenar de personas participaron en el bloqueo, lo que provocó el cierre total de la vialidad con dirección al centro de la ciudad, generando afectaciones al tránsito en la zona oriente.

Lee también Activan doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada del jueves; SGIRPC da recomendaciones a la población

Tras varias horas de manifestación, los vecinos fueron atendidos por personal del Gobierno de la Ciudad de México, quienes se comprometieron a sostener una reunión en los próximos días para dar seguimiento a sus demandas. Sin embargo, los afectados señalaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los acuerdos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses