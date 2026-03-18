La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 18 de marzo se tiene prevista una concentración de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación a las 9 horas, la cual partirá del Ángel de la Independencia rumbo a Palacio Nacional. Exigen la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales: derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar. mejores condiciones laborales e incremento salarial al 100%.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM marchará a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo. Exigen mayor presupuesto para las instituciones de educación media superior y de carácter público.

El Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestará a las 9 horas en su sede, en la colonia Tabacalera. Llevarán a cabo el "Encuentro para el diálogo nacional de organizaciones y movimientos sociales".

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El Colectivo Tonantzin se reunirá en el edificio de la Fiscalía General de Justicia capitalina, en la colonia doctores, a las 9 horas. Exigen la destitución de los Servidores Públicos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, libertad inmediata de las imputadas y reparación de los daños, por los hechos ocurridos el pasado jueves 12 de marzo.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10 horas en la Secretaría de Gobierno en la Plaza de la Constitución. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

El grupo Direct Action Everywhere México se concentrará en la sede del Consulado General de España, a las 11 horas.

Están en contra de los presuntos actos de crueldad y maltrato que viven los perros galgos en España.

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El Colectivo Somos Ellas se manifestará a las 11 horas en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil.

La Colectiva de Trabajadoras Transexuales de la Ciudad de México se hará presente afuera del Congreso de la Ciudad de México. Están en contra de la construcción de la ciclovía en calzada de Tlalpan, ya que estas obras han reducido el espacio de trabajo, dificultando la atención de sus clientes.

El Tribunal Internacional de Conciencia Pueblos en Movimiento se concentrará en el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez, en la colonia San Rafael, a las 11 horas. Otorgarán una conferencia de prensa para anunciar el inicio histórico del juicio ciudadano sobre crímenes del régimen del Presidente de Estados Unidos de América.

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El colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

También se reunirán a las 13 horas en el Monumento a la Madre.

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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