Dos sujetos que presuntamente participaron en el robo y agresión en contra de la creadora de contenido Evelyn Villa, en Toluca, Estado de México, fueron capturados por policías capitalinos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Coordinación Regional de Toluca, solicitó la colaboración de la SSC tras haber iniciado las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado 6 de marzo, cuando varios sujetos ingresaron al domicilio de Villeda, la amagaron y sometieron para luego tomar varios objetos de valor y huir.

Caen dos hombres por el robo a la casa de la creadora de contenido Evelyn Villa; les aseguran 15 bolsas con aparente marihuana. Foto: Especial.

El robo quedó grabado por las cámaras de circuito cerrado del domicilio y más tarde fue difundido.

A través del análisis de las grabaciones de circuito cerrado y de los sistemas de videovigilancia mexiquense, así como de la Ciudad de México, se logró ubicar la zona de movilidad de dos de los presuntos implicados, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

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Durante los trabajos de vigilancia, los policías ubicaron a los dos sospechosos en el cruce de las calles Río Santa Fe y Paso Florentino, en la colonia Segunda Ampliación La Mexicana.

Luego de una revisión, a los hombres de 31 y 36 años de edad les encontraron 15 bolsas con aparente marihuana, por lo cual fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Caen dos hombres por el robo a la casa de la creadora de contenido Evelyn Villa; les aseguran 15 bolsas con aparente marihuana. Foto: Especial.

La SSC mencionó que, tras un cruce de información, se supo que el sujeto de 36 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo agravado.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones los detenidos al parecer forman parte de una banda dedicada al robo de casa habitación con violencia.

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