¿Quién es Evelyn Villa?; influencer denuncia violento robo en su casa en Toluca

Por medio de redes sociales se hizo viral un video donde se observa a la creadora de contenido Evelyn Villa siendo sometida por cuatro hombres que ingresaro a su domicilio ubicado en Toluca, Estado de México.

De acuerdo con la influencer dichos sujetos la golpearon, la ataron, la agredieron sexualmente y le robaron objetos de valor y dinero en efectivo.

Lee también: Cámaras captan brutal intento de asfixia contra una mujer en su casa; el video se viraliza en redes

¿Quién es Evelyn Villa?

Evelyn Villa es una nutrióloga e influencer que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su contenido sobre estilo de vida.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 30 mil seguidores, suele compartir imágenes de sus viajes y actividades cotidianas.

Entre los destinos que ha mostrado en sus publicaciones destacan Italia, Grecia, Estados Unidos, París y Dubái.

La influencer también es emprendedora y cuenta con dos centros estéticos llamados “Ev Villa Clínica de Belleza”, donde se ofrecen distintos procedimientos como:

Depilación

Masajes reductivos

Cavitación

Botox

Extensiones de pestañas

Lip fillers

Lee también: Captan asalto a comensales en restaurante de Lomas de Chapultepec; SSC busca a responsable

¿Cómo ocurrió el ataque contra la influencer?

Según su relato, el ataque ocurrió la mañana del viernes 6 de marzo alrededor de las 8:40 horas, poco después de regresar a su casa tras dejar a su hijo en la escuela.

Asimsimo explicó que, cuando estaba cerrando el portón de su vivienda, un sujeto se introdujo detrás de ella y la atacó.

“Al cerrar el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de mí. Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó. Abrió el portón y dejó que entraran otros tres hombres”, relató.

Posteriormente, los agresores la amenazaron con hacerle daño a su hijo si se resistía, por lo que fue privada de su libertad momentáneamente mientras los delincuentes revisaban el inmueble.

“Les pido de todo corazón compartir este video y, si alguien reconoce a alguno de estos hombres, por favor lo denuncie ante las autoridades”, expresó.

Lee también: Asaltan a influencer durante transmisión en vivo en San Pedro Garza García; se llevan joyas, un millón de pesos y un Lamborghini

Amenazas de muerte tras hacer pública la denuncia

Tras dar a conocer el caso, Villa reveló que comenzó a recibir amenazas de muerte a través de redes sociales.

En sus historias de Instagram compartió capturas de mensajes enviados por una cuenta identificada como gvtto.ner0, cuyo perfil señala pertenecer a un supuesto médico originario de Sinaloa.

En los mensajes, el usuario lanzó advertencias violentas y aseguró conocer la ubicación de la influencer.

Amenazan de muerte a influencer Evelyn Villa. Foto: Captura de pantalla

Entre las amenazas se encontraba un mensaje en el que afirmaba que ella “no pasaría de marzo” y que su hijo “tendría que crecer sin su madre”.

Ante ello, la nutrióloga explicó que la cuenta desde la que se enviaron los mensajes habría sido creada en Chile, por lo que ante la gravedad de la situación, también difundió los rostros de los presuntos atacantes, con la esperanza de que alguna persona pueda identificarlos y denunciar ante las autoridades.

Amenazan de muerte a influencer Evelyn Villa. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

Chumel Torres reacciona a XV años de lujo de Mafer en Tabasco; esto dijo

¿Quién es Priscila Escoto, influencer detrás del lujoso regalo que recibió Mafer en sus XV años en Tabasco?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv