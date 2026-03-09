Un grupo de clientes de un restaurante localizado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue asaltado y el hurto fue captado en video.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando, según uno de los afectados, un hombre se les acercó, los despojó de sus pertenencias y escapó del lugar.

“De este hecho, ya se realiza el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar y detener al responsable; en tanto, se brinda asesoría y acompañamiento a los afectados para que presenten las denuncias correspondientes”, indicó la SSC.

