Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos"; duró solo tres semanas en la competencia

Un grupo de clientes de un localizado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía , fue asaltado y el hurto fue captado en video.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando, según uno de los afectados, un hombre se les acercó, los despojó de sus pertenencias y escapó del lugar.

“De este hecho, ya se realiza el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar y detener al responsable; en tanto, se brinda asesoría y acompañamiento a los afectados para que presenten las denuncias correspondientes”, indicó la SSC.

