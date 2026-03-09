Más Información
"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad
Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible
"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen
Un grupo de clientes de un restaurante localizado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue asaltado y el hurto fue captado en video.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando, según uno de los afectados, un hombre se les acercó, los despojó de sus pertenencias y escapó del lugar.
“De este hecho, ya se realiza el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar y detener al responsable; en tanto, se brinda asesoría y acompañamiento a los afectados para que presenten las denuncias correspondientes”, indicó la SSC.
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; confirman un muerto, un herido y dos más atrapados
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]