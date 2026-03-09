Este año, la alcaldía Miguel Hidalgo invertirá 141 millones de pesos para apoyar con programas sociales o acciones de gobierno a las mujeres.

En conferencia de prensa, el alcalde Mauricio Tabe detalló que la mayor parte de los recursos que invertirán serán para programas sociales.

“¿Y por qué lo hicimos así? Porque no queremos dar programas sociales a los hombres, son primero para las mujeres, porque si damos programas sociales para los hombres, hacemos mucho más desigual el piso porque si ya hay una desventaja entre hombres y mujeres y le das a alguien que tiene una ventaja, amplías las desigualdades. Yo propondría que en toda la Ciudad y el país los programas sociales para los hombres quedaran cancelados, que solamente fueran para las mujeres y para las personas con discapacidad”, expuso.

Lee también Detienen a 10 hombres durante marcha del 8M en CDMX; acusan daños a edificios y robo

Recalcó que los programas sociales no son una bolsa de recursos para ganar simpatías, ni para minimizar el descontento gubernamental, y mucho menos para mantener la legitimidad del gobierno, “los programas sociales son un instrumento para hacer justicia, son un instrumento para acabar con los problemas de desigualdad, y la carga excesiva que tienen las mujeres todos los días”.

Mauricio Tabe informó que en breve inaugurarán una Casa Violeta en la colonia Escandón, que tiene como propósito concentrar todos los servicios de atención, orientación y capacitación para ellas.

“Será un centro para poder capacitar, brindar atención y orientación jurídica y psicológica a las mujeres. Queremos que sea una instalación en donde las mujeres se sientan seguras y con todas las condiciones para poder aprovechar todo su potencial en las distintas actividades de capacitación. Que sea un espacio en donde se sientan seguras, plenas y que no se sientan solas”, sostuvo el edil panista.

Lee también Cesan a mandos y policías por mover taxi con dos muertos de Azcapotzalco a Naucalpan; SSC abre investigación

Por último, recalcó que en la alcaldía son primero las mujeres.

Al respecto, Lorena Cortés, directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la alcaldía, expuso que gracias a los Viernes Violeta detectaron que las colonias con más alta incidencia de violencia de género son: Popotla, Anáhuac, Tacubaya, Tlaxpana y Pensil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL