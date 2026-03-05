Luego de la reunión que sostuvieron el secretario de Economía en Sinaloa, Mtro. Feliciano Castro Meléndrez y Rodolfo Silverya Muñoz, CEO de WS Pacific, se dio el conocer el proyecto para la apertura de 12 nuevos restaurantes Wendy´s en el estado de Sinaloa.

Por medio de un boletín, la secretaría dio a conocer que la inversión estimada para la apertura de dichos restaurantes será de 14 millones de dólares, lo que generará alrededor de 400 nuevos empleos.

Se prevé también que la instalación del primer restaurante se lleve a cabo en Mazatlán, ya que "representa una oportunidad para fortalecer el dinamismo económico del puerto, particularmente en el sector de servicios, comercio y turismo, además de generar nuevas oportunidades de empleo para la población local".

Dicha expansión correrá a cargo de la empresa mexicana WS Pacific, la cual es la encargada de desarrollar todo lo relacionado con el sector de alimentos y bebidas en el noroeste del país.

Castro Meléndrez reiteró el respaldo que se cuenta por parte del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, así como del gobierno del estado para que se brinden todas las facilidades que permitan la llegada de nuevas inversiones a Sinaloa.

“El Gobierno de Sinaloa mantiene una política de puertas abiertas para las empresas que desean invertir en nuestro estado. Nuestro compromiso es acompañar estos proyectos para que se concreten, generen empleos y contribuyan al bienestar de las familias sinaloenses”, señalo el funcionario.

