Familiares y amigos de cinco jóvenes desaparecidos el pasado 3 de febrero en el malecón de Mazatlán, bloquearon nuevamente la circulación vehicular en el cruce de avenida Juárez y Eje Central, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir avances en su localización.

Los manifestantes demandan la aparición con vida de Oskar García Hernández, Gregorio Ramírez, Sabino Javier Ramírez, Sabino y Omar Alexis Ramírez Sabino, quienes, de acuerdo con la familia, viajaron a Sinaloa para celebrar un cumpleaños y desaparecieron mientras se encontraban en la zona del malecón.

Familiares de 5 jóvenes que desaparecieron en Mazatlán el 3 de febrero bloquean calles del Centro Histórico. Foto: Juan Carlos Williams.

Durante la protesta, la señora Verónica Sabino, madre de tres de los jóvenes, aseguró que ha transcurrido un mes sin que las autoridades les informen resultados concretos sobre la búsqueda.

“Mis hijos fueron a festejar un cumpleaños, estaban de vacaciones. Desde ese día no sabemos nada de ellos. Nos dicen que están investigando, pero no nos muestran avances”, declaró frente a los manifestantes que portaban pancartas con las fotografías de los desaparecidos.

La mujer afirmó que, según la información que han logrado recabar, los jóvenes habrían sido presuntamente privados de la libertad mientras se encontraban en la playa. “Nosotros creemos que se los llevaron. Nadie desaparece así nada más. Queremos que nos digan qué ha pasado y dónde están”, expresó.

A un mes de los hechos, la familia exige una reunión con autoridades federales para conocer el estado real de las investigaciones y las acciones emprendidas para su localización. “Lo único que pedimos es que nos reciban, que nos expliquen qué están haciendo y que intensifiquen la búsqueda. No vamos a dejar de salir a las calles hasta encontrarlos”, agregó Verónica Sabino.

El bloqueo afectó la circulación en una de las principales vialidades del Centro Histórico, donde elementos de tránsito realizaron cortes a la circulación para desviar a los automovilistas. Los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas claras sobre el paradero de los cuatro jóvenes.

