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La mañana de este miércoles se registró una manifestación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Tlalmanalco, donde padres de familia bloquearon parcialmente la vialidad.

Los inconformes señalaron que la () pretende cerrar de manera unilateral la escuela “Anton Makarenko”, situación que, aseguran, afectaría la educación de sus hijos.

Además, denunciaron que también enfrentan problemas con las , por lo que exigieron a la autoridad educativa que se reabran los sistemas para poder continuar con las actividades escolares.

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La movilización generó afectaciones a la circulación en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan, por lo que elementos de tránsito realizaron cortes y desvíos para mitigar el impacto vehicular.

Hasta el momento no se reportan enfrentamientos, mientras los manifestantes mantienen su presencia en la zona en espera de una respuesta por parte de las .

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mahc/LL

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