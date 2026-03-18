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EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza este miércoles 18 de marzo una movilización en la Ciudad de México como parte de su paro nacional de 72 horas, lo que provocará afectaciones viales en arterias principales y el Centro Histórico.
La CNTE iniciará un paro de labores para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada Cuarta Transformación, un aumento salarial del 100%, así como mejores condiciones laborales.
¿Cuál será la ruta de la marcha?
De acuerdo con las autoridades capitalinas, el contingente avanzará desde el Ángel de la Independencia alrededor de las 9:00 horas con rumbo al Zócalo, recorriendo:
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- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Primer cuadro del Centro Histórico
- Calles y zonas afectadas
Se prevén cortes totales o parciales en:
- Paseo de la Reforma (principal afectación)
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Calles del Centro Histórico
- Además, en la zona del Zócalo:
- Calles Moneda y Corregidora presentan cierres por colocación de vallas de seguridad
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Alternativas viales
Autoridades de movilidad recomiendan evitar la zona centro y utilizar vías alternas como:
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte y Eje 2 Norte
- Avenida Chapultepec
- Ribera de San Cosme
- Viaducto Miguel Alemán
- Fray Servando Teresa de Mier
- Recomendaciones
- Anticipar traslados y considerar rutas alternas
- Evitar circular por el Centro Histórico
- Mantenerse informado a través de canales oficiales de tránsito
- Considerar transporte público fuera de las zonas afectadas
mahc/LL
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