La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza este miércoles 18 de marzo una movilización en la Ciudad de México como parte de su paro nacional de 72 horas, lo que provocará afectaciones viales en arterias principales y el Centro Histórico.

La CNTE iniciará un paro de labores para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada Cuarta Transformación, un aumento salarial del 100%, así como mejores condiciones laborales.

¿Cuál será la ruta de la marcha?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el contingente avanzará desde el Ángel de la Independencia alrededor de las 9:00 horas con rumbo al Zócalo, recorriendo:

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Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Primer cuadro del Centro Histórico

Calles y zonas afectadas

Se prevén cortes totales o parciales en:

Paseo de la Reforma (principal afectación)

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico

Además, en la zona del Zócalo:

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Alternativas viales

Autoridades de movilidad recomiendan evitar la zona centro y utilizar vías alternas como:

Circuito Interior

Eje 1 Norte y Eje 2 Norte

Avenida Chapultepec

Ribera de San Cosme

Viaducto Miguel Alemán

Fray Servando Teresa de Mier

Recomendaciones

Anticipar traslados y considerar rutas alternas

Evitar circular por el Centro Histórico

Mantenerse informado a través de canales oficiales de tránsito

Considerar transporte público fuera de las zonas afectadas

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